نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من٢٠ ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفر عنها مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلو جراماً من المواد التالفة وغير الصالحة للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.
حائل.. مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلوجراماً مواد تالفة
الأمانة تنفذ 20 ألف جولة على الأسواق خلال النصف الأول من شهر رمضان
نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من٢٠ ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفر عنها مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلو جراماً من المواد التالفة وغير الصالحة للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.
نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من٢٠ ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفر عنها مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلو جراماً من المواد التالفة وغير الصالحة للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.
حائل.. مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلوجراماً مواد تالفة
الأمانة تنفذ 20 ألف جولة على الأسواق خلال النصف الأول من شهر رمضان
نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من٢٠ ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفر عنها مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلو جراماً من المواد التالفة وغير الصالحة للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.