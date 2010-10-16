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دوريات الأفواج بجازان تحبط تهريب ربع طن قات

القبض على 14 مهربًا وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكّنت من إحباط تهريب "296" كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها؛ وهم "14" متهمًا؛ "3" مواطنين، و"11" مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.


وقال "الطويان": تم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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دوريات الأفواج بجازان تحبط تهريب ربع طن قات
سبق

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكّنت من إحباط تهريب "296" كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها؛ وهم "14" متهمًا؛ "3" مواطنين، و"11" مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.


وقال "الطويان": تم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
05:49 PM

دوريات الأفواج بجازان تحبط تهريب ربع طن قات

القبض على 14 مهربًا وإحالتهم إلى جهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تمكّنت من إحباط تهريب "296" كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على مهربيها؛ وهم "14" متهمًا؛ "3" مواطنين، و"11" مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.


وقال "الطويان": تم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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