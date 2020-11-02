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شاهد.. رئيس جامعة شقراء يقوم بجولات تفقدية على كليات الدوادمي

بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي وتلمس الاحتياجات

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الاثنين، بجولات تفقدية لكليات الجامعة في محافظة الدوادمي بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي فيها، وذلك في ثاني جولاته الميدانية على كليات الجامعة.

وتفصيلاً، قام رئيس جامعة شقراء بجولات تفقدية على جميع كليات الجامعة في محافظة الدوادمي، شملت كلية العلوم والدراسات الانسانية وكلية الطب وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التربية وكلية المجتمع.

وتضمنت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات مع عمداء الكليات ومنسوبيها، وتم خلالها مناقشة أهم الموضوعات التي تتعلق بسير العملية التعليمية في تلك الكليات، وفي مقدمتها متابعة سير الاختبارات في الكليات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستمع الدكتور "السيف" لشرح مفصل عن خطط الكليات واحتياجاتها، وبرامجها المستقبلية، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس واستمع لمقترحاتهم حول تطوير منظومة العمل في الكليات بما يخدم أهداف العملية الأكاديمية والتعليمية.

وفي ختام الجولة، قام رئيس الجامعة بالاطلاع على قاعات التدريس ومرافق الكليات وتجهيزاتها، مقدم شكره لعمداء الكليات ومنسوبيها على جهودهم التي يقومون بها، كما رحب بكل الأفكار المطروحة من الكفاءات الإدارية والعلمية التي تسعى إلى تحقيق توجهات الجامعة والنهوض بها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. رئيس جامعة شقراء يقوم بجولات تفقدية على كليات الدوادمي
سبق

قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الاثنين، بجولات تفقدية لكليات الجامعة في محافظة الدوادمي بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي فيها، وذلك في ثاني جولاته الميدانية على كليات الجامعة.

وتفصيلاً، قام رئيس جامعة شقراء بجولات تفقدية على جميع كليات الجامعة في محافظة الدوادمي، شملت كلية العلوم والدراسات الانسانية وكلية الطب وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التربية وكلية المجتمع.

وتضمنت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات مع عمداء الكليات ومنسوبيها، وتم خلالها مناقشة أهم الموضوعات التي تتعلق بسير العملية التعليمية في تلك الكليات، وفي مقدمتها متابعة سير الاختبارات في الكليات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستمع الدكتور "السيف" لشرح مفصل عن خطط الكليات واحتياجاتها، وبرامجها المستقبلية، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس واستمع لمقترحاتهم حول تطوير منظومة العمل في الكليات بما يخدم أهداف العملية الأكاديمية والتعليمية.

وفي ختام الجولة، قام رئيس الجامعة بالاطلاع على قاعات التدريس ومرافق الكليات وتجهيزاتها، مقدم شكره لعمداء الكليات ومنسوبيها على جهودهم التي يقومون بها، كما رحب بكل الأفكار المطروحة من الكفاءات الإدارية والعلمية التي تسعى إلى تحقيق توجهات الجامعة والنهوض بها.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
03:52 PM

شاهد.. رئيس جامعة شقراء يقوم بجولات تفقدية على كليات الدوادمي

بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي وتلمس الاحتياجات

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فلاح الجوفان - الدوادمي
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قام رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الاثنين، بجولات تفقدية لكليات الجامعة في محافظة الدوادمي بهدف الوقوف على سير العمل الأكاديمي فيها، وذلك في ثاني جولاته الميدانية على كليات الجامعة.

وتفصيلاً، قام رئيس جامعة شقراء بجولات تفقدية على جميع كليات الجامعة في محافظة الدوادمي، شملت كلية العلوم والدراسات الانسانية وكلية الطب وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التربية وكلية المجتمع.

وتضمنت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات مع عمداء الكليات ومنسوبيها، وتم خلالها مناقشة أهم الموضوعات التي تتعلق بسير العملية التعليمية في تلك الكليات، وفي مقدمتها متابعة سير الاختبارات في الكليات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستمع الدكتور "السيف" لشرح مفصل عن خطط الكليات واحتياجاتها، وبرامجها المستقبلية، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس واستمع لمقترحاتهم حول تطوير منظومة العمل في الكليات بما يخدم أهداف العملية الأكاديمية والتعليمية.

وفي ختام الجولة، قام رئيس الجامعة بالاطلاع على قاعات التدريس ومرافق الكليات وتجهيزاتها، مقدم شكره لعمداء الكليات ومنسوبيها على جهودهم التي يقومون بها، كما رحب بكل الأفكار المطروحة من الكفاءات الإدارية والعلمية التي تسعى إلى تحقيق توجهات الجامعة والنهوض بها.

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