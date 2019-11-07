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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7798.25 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 48.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7798.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والمستشفى السعودي الألماني، وشاكر، وسامبا، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، وعناية، ومجموعة الحكير، وتهامة، والتعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و4.17% .

وكانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 490.35 نقطة ليقفل عند مستوى 5261.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 75 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 2.9 مليون سهم تقاسمتها 3457 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7798.25 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 48.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7798.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والمستشفى السعودي الألماني، وشاكر، وسامبا، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، وعناية، ومجموعة الحكير، وتهامة، والتعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و4.17% .

وكانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 490.35 نقطة ليقفل عند مستوى 5261.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 75 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 2.9 مليون سهم تقاسمتها 3457 صفقة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
04:06 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7798.25 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.7 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 48.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7798.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والمستشفى السعودي الألماني، وشاكر، وسامبا، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، وعناية، ومجموعة الحكير، وتهامة، والتعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و4.17% .

وكانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 490.35 نقطة ليقفل عند مستوى 5261.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 75 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 2.9 مليون سهم تقاسمتها 3457 صفقة.

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