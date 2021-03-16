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الليرة اللبنانية تُواصل الانهيار أمام الدولار.. مستويات تاريخية

ليتجاوز 14500 بارتفاع أكثر من 5 آلاف خلال آخر 10 أيام

قالت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء: إن الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار، وتسجل 14500 ليرة بالسوق السوداء، في رقم قياسي بتاريخ لبنان.

وقال موقع "النشرة" اللبناني: إن سعر صرف الدولار ارتفع في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية؛ ليتجاوز 14500 ليرة لبنانية، بارتفاع أكثر من 5 آلاف ليرة خلال 10 أيام.

وشهد الأسبوع المنصرم احتجاجات أحرقت خلالها مجموعات من الشبان الإطارات يوميًّا لإغلاق الطرق.

وفشل الزعماء السياسيون في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019، مع توقف تدفقات الدولار وانتشار الاحتجاجات في البلاد.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحبوب، إلى حوالى ثلاثة أمثالها منذ ذلك الحين.. وتحذّر هيئات خيرية من تزايد الجوع وفق "روسيا اليوم".

من الجدير ذكره، أن السعر الرسمي للدولار الواحد هو 1500 ليرة لبنانية، أما السعر على منصة مصرف لبنان فهو 3900 ليرة للدولار الواحد.

الليرة اللبنانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الليرة اللبنانية تُواصل الانهيار أمام الدولار.. مستويات تاريخية
سبق

قالت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء: إن الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار، وتسجل 14500 ليرة بالسوق السوداء، في رقم قياسي بتاريخ لبنان.

وقال موقع "النشرة" اللبناني: إن سعر صرف الدولار ارتفع في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية؛ ليتجاوز 14500 ليرة لبنانية، بارتفاع أكثر من 5 آلاف ليرة خلال 10 أيام.

وشهد الأسبوع المنصرم احتجاجات أحرقت خلالها مجموعات من الشبان الإطارات يوميًّا لإغلاق الطرق.

وفشل الزعماء السياسيون في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019، مع توقف تدفقات الدولار وانتشار الاحتجاجات في البلاد.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحبوب، إلى حوالى ثلاثة أمثالها منذ ذلك الحين.. وتحذّر هيئات خيرية من تزايد الجوع وفق "روسيا اليوم".

من الجدير ذكره، أن السعر الرسمي للدولار الواحد هو 1500 ليرة لبنانية، أما السعر على منصة مصرف لبنان فهو 3900 ليرة للدولار الواحد.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
02:02 PM

الليرة اللبنانية تُواصل الانهيار أمام الدولار.. مستويات تاريخية

ليتجاوز 14500 بارتفاع أكثر من 5 آلاف خلال آخر 10 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام لبنانية اليوم الثلاثاء: إن الليرة اللبنانية تنهار أمام الدولار، وتسجل 14500 ليرة بالسوق السوداء، في رقم قياسي بتاريخ لبنان.

وقال موقع "النشرة" اللبناني: إن سعر صرف الدولار ارتفع في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية؛ ليتجاوز 14500 ليرة لبنانية، بارتفاع أكثر من 5 آلاف ليرة خلال 10 أيام.

وشهد الأسبوع المنصرم احتجاجات أحرقت خلالها مجموعات من الشبان الإطارات يوميًّا لإغلاق الطرق.

وفشل الزعماء السياسيون في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019، مع توقف تدفقات الدولار وانتشار الاحتجاجات في البلاد.

وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحبوب، إلى حوالى ثلاثة أمثالها منذ ذلك الحين.. وتحذّر هيئات خيرية من تزايد الجوع وفق "روسيا اليوم".

من الجدير ذكره، أن السعر الرسمي للدولار الواحد هو 1500 ليرة لبنانية، أما السعر على منصة مصرف لبنان فهو 3900 ليرة للدولار الواحد.

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