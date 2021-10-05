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المملكة تشارك في اجتماعات الدورة "98" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

السعودية تؤكد تمسكها بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

‬شارك وفد المملكة برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته "98" المنعقدة خلال الفترة من 28 صفر إلى 2 ربيع الأول 1443هـ الموافق 5 إلى 8 أكتوبر 2021م في مدينة لاهاي.

وجدد السفير "العطية"، في كلمة له، التأكيد على موقف المملكة الثابت في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة الكيميائية، والاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشدّد على أهمية ما جاء في الاتفاقية في مجال التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية، وخاصة نقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، مما سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار إلى إنشاء مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد الذي جرى الاحتفال بوضع حجر أساسه مؤخرًا ويعد نقطة تحول في مسيرة عمل المنظمة، وجسرًا أساسيًا لتحقيق تطلعات الدول الأطراف، خصوصاً في نقل التقنية والمساعدة الفنية، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء.

وفي ختام الكلمة، قدم "العطية" شكره للمدير العام للمنظمة فرناندوا آرياس؛ نظير الجهود المتميزة التي بذلها في الفترة الماضية لإدارة أعمال المنظمة بكل جدارة ومهنية، منذ تعيينه مديرًا عاما للمنظمة، مؤكداً دعم المملكة لإعادة تعيينه لفترة ولاية ثانية.

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المملكة تشارك في اجتماعات الدورة "98" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
سبق

‬شارك وفد المملكة برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته "98" المنعقدة خلال الفترة من 28 صفر إلى 2 ربيع الأول 1443هـ الموافق 5 إلى 8 أكتوبر 2021م في مدينة لاهاي.

وجدد السفير "العطية"، في كلمة له، التأكيد على موقف المملكة الثابت في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة الكيميائية، والاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشدّد على أهمية ما جاء في الاتفاقية في مجال التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية، وخاصة نقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، مما سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار إلى إنشاء مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد الذي جرى الاحتفال بوضع حجر أساسه مؤخرًا ويعد نقطة تحول في مسيرة عمل المنظمة، وجسرًا أساسيًا لتحقيق تطلعات الدول الأطراف، خصوصاً في نقل التقنية والمساعدة الفنية، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء.

وفي ختام الكلمة، قدم "العطية" شكره للمدير العام للمنظمة فرناندوا آرياس؛ نظير الجهود المتميزة التي بذلها في الفترة الماضية لإدارة أعمال المنظمة بكل جدارة ومهنية، منذ تعيينه مديرًا عاما للمنظمة، مؤكداً دعم المملكة لإعادة تعيينه لفترة ولاية ثانية.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
04:08 PM

المملكة تشارك في اجتماعات الدورة "98" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

السعودية تؤكد تمسكها بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬شارك وفد المملكة برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته "98" المنعقدة خلال الفترة من 28 صفر إلى 2 ربيع الأول 1443هـ الموافق 5 إلى 8 أكتوبر 2021م في مدينة لاهاي.

وجدد السفير "العطية"، في كلمة له، التأكيد على موقف المملكة الثابت في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة الكيميائية، والاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشدّد على أهمية ما جاء في الاتفاقية في مجال التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية، وخاصة نقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، مما سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشار إلى إنشاء مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد الذي جرى الاحتفال بوضع حجر أساسه مؤخرًا ويعد نقطة تحول في مسيرة عمل المنظمة، وجسرًا أساسيًا لتحقيق تطلعات الدول الأطراف، خصوصاً في نقل التقنية والمساعدة الفنية، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء.

وفي ختام الكلمة، قدم "العطية" شكره للمدير العام للمنظمة فرناندوا آرياس؛ نظير الجهود المتميزة التي بذلها في الفترة الماضية لإدارة أعمال المنظمة بكل جدارة ومهنية، منذ تعيينه مديرًا عاما للمنظمة، مؤكداً دعم المملكة لإعادة تعيينه لفترة ولاية ثانية.

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