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435 بحثاً من 63 دولة يتنافسون على جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية

أغلق معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة باب التسجيل في جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية، وذلك بعد أن استمر التسجيل لمدة خمسة أشهر حيث بلغت المقترحات البحثية المقدمة 435 مقترحاً من الباحثين من 63 دولة مختلفة, وستقيّم من الشريك العلمي "الجامعة العالمية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا" AISTS، قبل إعلان الفائزين خلال الفترة المقبلة.

وتهدف الجائزة لدعم الأبحاث التي تعتمد على النهج العلمي اللغوي السليم وتجيب عن الأسئلة البحثية الأكثر تساؤلاً، وتلقي الضوء على الفرص الملحة في المجال الرياضي ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى تقديم الدعم المالي للعمل الأكاديمي الذي يطور المعارف الرياضية الأساسية الجديدة أو الذي يبني فرضياته على المعرفة المتاحة، والتي قد يكون لها تأثير دائم على الفكر الرياضي من خلال مسار البراعم والشباب والتدريب والتعليم والصحة العامة.

وتمنح الجائزة منحاً بحثية قيمتها من 80 ألفاً إلى 120 ألف دولار أمريكي لتمويل كل مشروع بحثي بمجموع 1,000,000 دولار أمريكي, حيث سيتطلب من الباحثين الفائزين بالمنح تقديم تقرير مرحلي مدته 6 أشهر عن تنفيذ مشروع البحث على أن يشمل الجوانب العملية والأمور المالية عن طريق تقديم عرض شخصي مع الباحث أو عبر منصة الإنترنت حيث سيستند إلى تقرير مكتوب، وسيتم مشاركة وثيقة مفصلة مع المتقدمين الناجحين بعد منح المنحة، كما يتطلب أن يقوم الباحثون الرئيسون والباحثون المشاركون بتقديم تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع البحثي، بالإضافة إلى البحث المكتمل الذي سيتقرر نشر بحوثهم في مجلة أكاديمية يختارها الباحث عند الانتهاء من البحث.

وزارة الرياضة جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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435 بحثاً من 63 دولة يتنافسون على جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية
سبق

أغلق معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة باب التسجيل في جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية، وذلك بعد أن استمر التسجيل لمدة خمسة أشهر حيث بلغت المقترحات البحثية المقدمة 435 مقترحاً من الباحثين من 63 دولة مختلفة, وستقيّم من الشريك العلمي "الجامعة العالمية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا" AISTS، قبل إعلان الفائزين خلال الفترة المقبلة.

وتهدف الجائزة لدعم الأبحاث التي تعتمد على النهج العلمي اللغوي السليم وتجيب عن الأسئلة البحثية الأكثر تساؤلاً، وتلقي الضوء على الفرص الملحة في المجال الرياضي ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى تقديم الدعم المالي للعمل الأكاديمي الذي يطور المعارف الرياضية الأساسية الجديدة أو الذي يبني فرضياته على المعرفة المتاحة، والتي قد يكون لها تأثير دائم على الفكر الرياضي من خلال مسار البراعم والشباب والتدريب والتعليم والصحة العامة.

وتمنح الجائزة منحاً بحثية قيمتها من 80 ألفاً إلى 120 ألف دولار أمريكي لتمويل كل مشروع بحثي بمجموع 1,000,000 دولار أمريكي, حيث سيتطلب من الباحثين الفائزين بالمنح تقديم تقرير مرحلي مدته 6 أشهر عن تنفيذ مشروع البحث على أن يشمل الجوانب العملية والأمور المالية عن طريق تقديم عرض شخصي مع الباحث أو عبر منصة الإنترنت حيث سيستند إلى تقرير مكتوب، وسيتم مشاركة وثيقة مفصلة مع المتقدمين الناجحين بعد منح المنحة، كما يتطلب أن يقوم الباحثون الرئيسون والباحثون المشاركون بتقديم تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع البحثي، بالإضافة إلى البحث المكتمل الذي سيتقرر نشر بحوثهم في مجلة أكاديمية يختارها الباحث عند الانتهاء من البحث.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
07:55 PM

435 بحثاً من 63 دولة يتنافسون على جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة باب التسجيل في جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية، وذلك بعد أن استمر التسجيل لمدة خمسة أشهر حيث بلغت المقترحات البحثية المقدمة 435 مقترحاً من الباحثين من 63 دولة مختلفة, وستقيّم من الشريك العلمي "الجامعة العالمية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا" AISTS، قبل إعلان الفائزين خلال الفترة المقبلة.

وتهدف الجائزة لدعم الأبحاث التي تعتمد على النهج العلمي اللغوي السليم وتجيب عن الأسئلة البحثية الأكثر تساؤلاً، وتلقي الضوء على الفرص الملحة في المجال الرياضي ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى تقديم الدعم المالي للعمل الأكاديمي الذي يطور المعارف الرياضية الأساسية الجديدة أو الذي يبني فرضياته على المعرفة المتاحة، والتي قد يكون لها تأثير دائم على الفكر الرياضي من خلال مسار البراعم والشباب والتدريب والتعليم والصحة العامة.

وتمنح الجائزة منحاً بحثية قيمتها من 80 ألفاً إلى 120 ألف دولار أمريكي لتمويل كل مشروع بحثي بمجموع 1,000,000 دولار أمريكي, حيث سيتطلب من الباحثين الفائزين بالمنح تقديم تقرير مرحلي مدته 6 أشهر عن تنفيذ مشروع البحث على أن يشمل الجوانب العملية والأمور المالية عن طريق تقديم عرض شخصي مع الباحث أو عبر منصة الإنترنت حيث سيستند إلى تقرير مكتوب، وسيتم مشاركة وثيقة مفصلة مع المتقدمين الناجحين بعد منح المنحة، كما يتطلب أن يقوم الباحثون الرئيسون والباحثون المشاركون بتقديم تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع البحثي، بالإضافة إلى البحث المكتمل الذي سيتقرر نشر بحوثهم في مجلة أكاديمية يختارها الباحث عند الانتهاء من البحث.

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