إدارة الاتحاد تتلقى قرار الفيفا الصادر بحق سعيد المولد

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي تلقيها الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم في القضية التي تقدم بها النادي ضد اللاعب سعيد المولد ونادي (FARANSE SC) البرتغالي، والذي تضمن الحكم بأحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لنادي الاتحاد.

يُشار إلى أن الاتحاد الدولي ألزم اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مبلغ 271 ألف دولار (مليون ريال سعودي تقريبًا) لنادي الاتحاد.

ويؤكد مجلس إدارة النادي أنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف عليها بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.



