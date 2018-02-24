النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالمجان.. 7 عروض سينمائية للأطفال في مركز الملك فهد الثقافي

تجهيز فعاليات مصاحبة تشمل "المكياج السينمائي وبرج الأسماك"

يعرض مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن مهرجان أفلام الأطفال، في يومه الخامس غداً الأحد، سبعة أفلام عالمية ومحلية للأطفال.

وتشمل الأفلام المشاركة: فيلم "أنا وأبوي" للمخرج محمد الهليل، وفيلم "بر الوالدين"، وفيلم " Rita & crocodile the forest"، وفيلم "the Unwashed penguin" ، وفيلم "Hello"، وفيلم "Imaginapped" ، وفيلم "Zombriella" .

ووجهت إدارة مركز الملك فهد الثقافي الدعوة لعموم الجمهور من العائلات والأطفال لحضور عروض الأفلام والاستمتاع بها، حيث اختارتها لجنة مختصة، مؤكدة أن الدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجاناً.

وجهزت لجنة المهرجان عدداً من الفعاليات المصاحبة، مثل المكياج السينمائي وبرج الأسماك وألعاب ترفيهية وأركان الأنشطة الحركية والمرسم والتلوين وصالة التحدي والمتاهة العجيبة، وعدداً من الفعاليات الفنية المناسبة، بهدف قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً ومشاهدات متنوعة.

وأكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف أن المركز يهدف من هذا البرنامج النوعي إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، مشيراً إلى أن هذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالمجان.. 7 عروض سينمائية للأطفال في مركز الملك فهد الثقافي
سبق

يعرض مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن مهرجان أفلام الأطفال، في يومه الخامس غداً الأحد، سبعة أفلام عالمية ومحلية للأطفال.

وتشمل الأفلام المشاركة: فيلم "أنا وأبوي" للمخرج محمد الهليل، وفيلم "بر الوالدين"، وفيلم " Rita & crocodile the forest"، وفيلم "the Unwashed penguin" ، وفيلم "Hello"، وفيلم "Imaginapped" ، وفيلم "Zombriella" .

ووجهت إدارة مركز الملك فهد الثقافي الدعوة لعموم الجمهور من العائلات والأطفال لحضور عروض الأفلام والاستمتاع بها، حيث اختارتها لجنة مختصة، مؤكدة أن الدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجاناً.

وجهزت لجنة المهرجان عدداً من الفعاليات المصاحبة، مثل المكياج السينمائي وبرج الأسماك وألعاب ترفيهية وأركان الأنشطة الحركية والمرسم والتلوين وصالة التحدي والمتاهة العجيبة، وعدداً من الفعاليات الفنية المناسبة، بهدف قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً ومشاهدات متنوعة.

وأكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف أن المركز يهدف من هذا البرنامج النوعي إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، مشيراً إلى أن هذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
04:02 PM

بالمجان.. 7 عروض سينمائية للأطفال في مركز الملك فهد الثقافي

تجهيز فعاليات مصاحبة تشمل "المكياج السينمائي وبرج الأسماك"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,988

يعرض مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن مهرجان أفلام الأطفال، في يومه الخامس غداً الأحد، سبعة أفلام عالمية ومحلية للأطفال.

وتشمل الأفلام المشاركة: فيلم "أنا وأبوي" للمخرج محمد الهليل، وفيلم "بر الوالدين"، وفيلم " Rita & crocodile the forest"، وفيلم "the Unwashed penguin" ، وفيلم "Hello"، وفيلم "Imaginapped" ، وفيلم "Zombriella" .

ووجهت إدارة مركز الملك فهد الثقافي الدعوة لعموم الجمهور من العائلات والأطفال لحضور عروض الأفلام والاستمتاع بها، حيث اختارتها لجنة مختصة، مؤكدة أن الدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجاناً.

وجهزت لجنة المهرجان عدداً من الفعاليات المصاحبة، مثل المكياج السينمائي وبرج الأسماك وألعاب ترفيهية وأركان الأنشطة الحركية والمرسم والتلوين وصالة التحدي والمتاهة العجيبة، وعدداً من الفعاليات الفنية المناسبة، بهدف قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً ومشاهدات متنوعة.

وأكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف أن المركز يهدف من هذا البرنامج النوعي إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، مشيراً إلى أن هذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة