بالمجان.. 7 عروض سينمائية للأطفال في مركز الملك فهد الثقافي

تجهيز فعاليات مصاحبة تشمل "المكياج السينمائي وبرج الأسماك"

يعرض مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن مهرجان أفلام الأطفال، في يومه الخامس غداً الأحد، سبعة أفلام عالمية ومحلية للأطفال.

وتشمل الأفلام المشاركة: فيلم "أنا وأبوي" للمخرج محمد الهليل، وفيلم "بر الوالدين"، وفيلم " Rita & crocodile the forest"، وفيلم "the Unwashed penguin" ، وفيلم "Hello"، وفيلم "Imaginapped" ، وفيلم "Zombriella" .

ووجهت إدارة مركز الملك فهد الثقافي الدعوة لعموم الجمهور من العائلات والأطفال لحضور عروض الأفلام والاستمتاع بها، حيث اختارتها لجنة مختصة، مؤكدة أن الدخول لمشاهدة هذه العروض سيكون مجاناً.

وجهزت لجنة المهرجان عدداً من الفعاليات المصاحبة، مثل المكياج السينمائي وبرج الأسماك وألعاب ترفيهية وأركان الأنشطة الحركية والمرسم والتلوين وصالة التحدي والمتاهة العجيبة، وعدداً من الفعاليات الفنية المناسبة، بهدف قضاء الأطفال وقتاً ممتعاً ومشاهدات متنوعة.

وأكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف أن المركز يهدف من هذا البرنامج النوعي إلى تلبية رغبات جمهور عريض يهوى مشاهدة الأفلام العالمية، مشيراً إلى أن هذا ما سعى له المركز من خلال توفير أفلام مناسبة وبإشراف لجنة مشاهدة متخصصة.