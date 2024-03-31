النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعًا ثلاثيًّا في تونس

لبحث مجالات التعاون الاقتصادي التي تحقق منفعة شعوبهم

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم؛ اجتماعًا ثلاثيًّا، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في تونس.

وقال "شكري": هذا الاجتماع هو متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاثة: الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، خلال قمتهم التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة.

وأضاف: الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليف القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفني حتى تبدأ عمليات تنفيذ الأولويات التي حددها القادة الثلاثة.

وأردف: هناك مجالات للتعاون الاقتصادي تصب في إطار منفعة الشعوب الثلاثة، والعلاقات بين الدول الثلاث "تاريخية".

وقال "الحكيم" في تصريح بعد الاجتماع: إنه اتفق أن يكون هناك اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية الثلاثة العراق ومصر والأردن في بغداد نهاية الشهر المقبل.

وأضاف أن هناك مباحثات جرت اليوم لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القادة العرب في مصر بجميع المشاريع الاقتصادية والسياسية والتنموية والفنية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا آخر سيجمع القادة الثلاثة لم يحدد موعده ومكانه بعد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة في بغداد.

بدوره أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من جانبه، أن المباحثات بين الوزراء الثلاثة كانت إيجابية وأن هناك روح الأخوة تسود وسيكون هناك تطبيق لما اتفق عليه القادة في القاهرة.

الملك سلمان في تونس القمة العربية الـ30 قمة تونس القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعًا ثلاثيًّا في تونس
سبق

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم؛ اجتماعًا ثلاثيًّا، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في تونس.

وقال "شكري": هذا الاجتماع هو متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاثة: الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، خلال قمتهم التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة.

وأضاف: الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليف القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفني حتى تبدأ عمليات تنفيذ الأولويات التي حددها القادة الثلاثة.

وأردف: هناك مجالات للتعاون الاقتصادي تصب في إطار منفعة الشعوب الثلاثة، والعلاقات بين الدول الثلاث "تاريخية".

وقال "الحكيم" في تصريح بعد الاجتماع: إنه اتفق أن يكون هناك اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية الثلاثة العراق ومصر والأردن في بغداد نهاية الشهر المقبل.

وأضاف أن هناك مباحثات جرت اليوم لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القادة العرب في مصر بجميع المشاريع الاقتصادية والسياسية والتنموية والفنية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا آخر سيجمع القادة الثلاثة لم يحدد موعده ومكانه بعد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة في بغداد.

بدوره أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من جانبه، أن المباحثات بين الوزراء الثلاثة كانت إيجابية وأن هناك روح الأخوة تسود وسيكون هناك تطبيق لما اتفق عليه القادة في القاهرة.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
05:48 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:49 AM

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعًا ثلاثيًّا في تونس

لبحث مجالات التعاون الاقتصادي التي تحقق منفعة شعوبهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,987

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم؛ اجتماعًا ثلاثيًّا، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في تونس.

وقال "شكري": هذا الاجتماع هو متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاثة: الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، خلال قمتهم التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة.

وأضاف: الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليف القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفني حتى تبدأ عمليات تنفيذ الأولويات التي حددها القادة الثلاثة.

وأردف: هناك مجالات للتعاون الاقتصادي تصب في إطار منفعة الشعوب الثلاثة، والعلاقات بين الدول الثلاث "تاريخية".

وقال "الحكيم" في تصريح بعد الاجتماع: إنه اتفق أن يكون هناك اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية الثلاثة العراق ومصر والأردن في بغداد نهاية الشهر المقبل.

وأضاف أن هناك مباحثات جرت اليوم لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القادة العرب في مصر بجميع المشاريع الاقتصادية والسياسية والتنموية والفنية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا آخر سيجمع القادة الثلاثة لم يحدد موعده ومكانه بعد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة في بغداد.

بدوره أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من جانبه، أن المباحثات بين الوزراء الثلاثة كانت إيجابية وأن هناك روح الأخوة تسود وسيكون هناك تطبيق لما اتفق عليه القادة في القاهرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,143
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف
المستحيل.. ليس اتحاديًّا

المستحيل.. ليس اتحاديًّا

وحيد بغدادي
تحت الرماد وميض نار

تحت الرماد وميض نار

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة