وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعًا ثلاثيًّا في تونس

لبحث مجالات التعاون الاقتصادي التي تحقق منفعة شعوبهم

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم؛ اجتماعًا ثلاثيًّا، اليوم، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في تونس.

وقال "شكري": هذا الاجتماع هو متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاثة: الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، خلال قمتهم التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة.

وأضاف: الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليف القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفني حتى تبدأ عمليات تنفيذ الأولويات التي حددها القادة الثلاثة.

وأردف: هناك مجالات للتعاون الاقتصادي تصب في إطار منفعة الشعوب الثلاثة، والعلاقات بين الدول الثلاث "تاريخية".

وقال "الحكيم" في تصريح بعد الاجتماع: إنه اتفق أن يكون هناك اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية الثلاثة العراق ومصر والأردن في بغداد نهاية الشهر المقبل.

وأضاف أن هناك مباحثات جرت اليوم لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القادة العرب في مصر بجميع المشاريع الاقتصادية والسياسية والتنموية والفنية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا آخر سيجمع القادة الثلاثة لم يحدد موعده ومكانه بعد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة في بغداد.

بدوره أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من جانبه، أن المباحثات بين الوزراء الثلاثة كانت إيجابية وأن هناك روح الأخوة تسود وسيكون هناك تطبيق لما اتفق عليه القادة في القاهرة.