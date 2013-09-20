النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رابطة دوري الدرجة الأولى: 91 ألف ريال لأول لاعب يسجل هدفاً في الدقيقة 91

في جولة "هي لنا دار"

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الأحد، عن إطلاق جائزة مالية قدرها 91 ألف ريال، لأول لاعب في دوري يلو للدرجة الأولى يسجل هدفاً في الدقيقة 91 في الجولة المقبلة، جولة (هي لنا دار) وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

الجدير بالذكر بأن الجائزة سوف تمنح لأول لاعب يسجل في الدقيقة 91 والتي تبدأ من 90:00 وحتى الدقيقة 90:59.

وتنطلق الجولة الثالثة (هي لنا دار) غداً الاثنين وتستمر على مدار ثلاثة أيام حيث ستفتتح الجولة بثلاث مواجهات إذ يلتقي الشعلة مع الخلود وجدة مع العين والخليج مع النهضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رابطة دوري الدرجة الأولى: 91 ألف ريال لأول لاعب يسجل هدفاً في الدقيقة 91
سبق

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الأحد، عن إطلاق جائزة مالية قدرها 91 ألف ريال، لأول لاعب في دوري يلو للدرجة الأولى يسجل هدفاً في الدقيقة 91 في الجولة المقبلة، جولة (هي لنا دار) وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

الجدير بالذكر بأن الجائزة سوف تمنح لأول لاعب يسجل في الدقيقة 91 والتي تبدأ من 90:00 وحتى الدقيقة 90:59.

وتنطلق الجولة الثالثة (هي لنا دار) غداً الاثنين وتستمر على مدار ثلاثة أيام حيث ستفتتح الجولة بثلاث مواجهات إذ يلتقي الشعلة مع الخلود وجدة مع العين والخليج مع النهضة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:06 PM

رابطة دوري الدرجة الأولى: 91 ألف ريال لأول لاعب يسجل هدفاً في الدقيقة 91

في جولة "هي لنا دار"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
4,310

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الأحد، عن إطلاق جائزة مالية قدرها 91 ألف ريال، لأول لاعب في دوري يلو للدرجة الأولى يسجل هدفاً في الدقيقة 91 في الجولة المقبلة، جولة (هي لنا دار) وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

الجدير بالذكر بأن الجائزة سوف تمنح لأول لاعب يسجل في الدقيقة 91 والتي تبدأ من 90:00 وحتى الدقيقة 90:59.

وتنطلق الجولة الثالثة (هي لنا دار) غداً الاثنين وتستمر على مدار ثلاثة أيام حيث ستفتتح الجولة بثلاث مواجهات إذ يلتقي الشعلة مع الخلود وجدة مع العين والخليج مع النهضة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,824
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة