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"جوجل" تختبر تقنية ستجعل ألعاب "أندرويد" تصل إلى حاسبك

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تقنية جديدة ستجعل ألعاب "جوجل بلاي" على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، تصل إلى أي حاسب يعمل بنظام تشغيل "ويندوز".

وأوضحت "جوجل بلاي" في بيان رسمي أنها أطلقت إصدارا تجريبيًّا يتيح تشغيل ألعاب "أندرويد" الشهيرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز".

وأشارت إلى أنها تختبر تلك التقنية حاليًا في 3 دول (هونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايوان)، وستعمل خلالها تلك الألعاب على الحواسيب العاملة بنظام "ويندوز"، دون الحاجة للاتصال بهواتف "أندرويد" أو "كروم بوك".

ومن المتوقع وصول تلك التقنية إلى عدد أكبر من الدول وتوسعتها خلال عام 2022 الجاري.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تختبر تقنية ستجعل ألعاب "أندرويد" تصل إلى حاسبك
سبق

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تقنية جديدة ستجعل ألعاب "جوجل بلاي" على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، تصل إلى أي حاسب يعمل بنظام تشغيل "ويندوز".

وأوضحت "جوجل بلاي" في بيان رسمي أنها أطلقت إصدارا تجريبيًّا يتيح تشغيل ألعاب "أندرويد" الشهيرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز".

وأشارت إلى أنها تختبر تلك التقنية حاليًا في 3 دول (هونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايوان)، وستعمل خلالها تلك الألعاب على الحواسيب العاملة بنظام "ويندوز"، دون الحاجة للاتصال بهواتف "أندرويد" أو "كروم بوك".

ومن المتوقع وصول تلك التقنية إلى عدد أكبر من الدول وتوسعتها خلال عام 2022 الجاري.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
11:53 AM

"جوجل" تختبر تقنية ستجعل ألعاب "أندرويد" تصل إلى حاسبك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تقنية جديدة ستجعل ألعاب "جوجل بلاي" على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، تصل إلى أي حاسب يعمل بنظام تشغيل "ويندوز".

وأوضحت "جوجل بلاي" في بيان رسمي أنها أطلقت إصدارا تجريبيًّا يتيح تشغيل ألعاب "أندرويد" الشهيرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز".

وأشارت إلى أنها تختبر تلك التقنية حاليًا في 3 دول (هونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايوان)، وستعمل خلالها تلك الألعاب على الحواسيب العاملة بنظام "ويندوز"، دون الحاجة للاتصال بهواتف "أندرويد" أو "كروم بوك".

ومن المتوقع وصول تلك التقنية إلى عدد أكبر من الدول وتوسعتها خلال عام 2022 الجاري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,725

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