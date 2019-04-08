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جدة تستضيف معرض "المجوهرات 2019" الشهر الجاري بمشاركة 50 دارًا

"السنيدي": المملكة رابع دول العالم استهلاكًا للحلي بنحو 50 مليار ريال سنويًا

تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 8-11 إبريل معرض "صالون المجوهرات" العاشر بمشاركة أكثر من 50 دارًا للمجوهرات من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق هيلتون جدة، وستكون مواعيد زيارة الموعد من الساعة الرابعة مساءً إلى 11 مساءً طيلة أيام المعرض.

يُعد معرض صالون المجوهرات "Jewellery Salon Expo 2019"، البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية، بهدف استقطاب المستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عُشّاق المجوهرات والساعات الثمينة لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفنّي في التصاميم، ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة، وهو متحف لأرقى المجوهرات المُترَفةِ والساعات الثمينة من تصميم مختلف البارعين المُنتمين لدولٍ خليجية وعالمية، فضلاً عن عقد العديد من الصفقات التي سيشهدها المعرض ودخول منافسات استثمارية.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هيا السنيدي إن حجم المشاركة في المعرض يدل على الأهمية التي اكتسبها المعرض في ظل التحولات الاقتصادية حاليًا، واتجاه الكثيرين إلى الذهب والمجوهرات كملاذ آمن للاستثمار.

وأشارت "السنيدي" إلى أن المعرض يتضمن آخر ما قدمه خبراء الصناعة على مستوى العالم من حيث التصنيع والابتكار، مضيفة: تعد المملكة رابع دول العالم استهلاكًا للذهب والمجوهرات بنحو 50 مليار ريال سنويًا.

يُذكر أن المعرض تستضيفه أيضًا مدينة الرياض في نسخته الثامنة خلال الفترة من 15 - 18 من إبريل ذاته، بفندق الفيصلية وسط حضور كبار مصممي المجوهرات في العالم.

ومن المتوقع أن يسجل المعرض أرقامًا قياسيةً على مستوى الزائرين والصفقات الاستثمارية التي ستدعم هذا القطاع، سواء في جدة أو الرياض.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جدة تستضيف معرض "المجوهرات 2019" الشهر الجاري بمشاركة 50 دارًا
سبق

تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 8-11 إبريل معرض "صالون المجوهرات" العاشر بمشاركة أكثر من 50 دارًا للمجوهرات من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق هيلتون جدة، وستكون مواعيد زيارة الموعد من الساعة الرابعة مساءً إلى 11 مساءً طيلة أيام المعرض.

يُعد معرض صالون المجوهرات "Jewellery Salon Expo 2019"، البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية، بهدف استقطاب المستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عُشّاق المجوهرات والساعات الثمينة لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفنّي في التصاميم، ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة، وهو متحف لأرقى المجوهرات المُترَفةِ والساعات الثمينة من تصميم مختلف البارعين المُنتمين لدولٍ خليجية وعالمية، فضلاً عن عقد العديد من الصفقات التي سيشهدها المعرض ودخول منافسات استثمارية.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هيا السنيدي إن حجم المشاركة في المعرض يدل على الأهمية التي اكتسبها المعرض في ظل التحولات الاقتصادية حاليًا، واتجاه الكثيرين إلى الذهب والمجوهرات كملاذ آمن للاستثمار.

وأشارت "السنيدي" إلى أن المعرض يتضمن آخر ما قدمه خبراء الصناعة على مستوى العالم من حيث التصنيع والابتكار، مضيفة: تعد المملكة رابع دول العالم استهلاكًا للذهب والمجوهرات بنحو 50 مليار ريال سنويًا.

يُذكر أن المعرض تستضيفه أيضًا مدينة الرياض في نسخته الثامنة خلال الفترة من 15 - 18 من إبريل ذاته، بفندق الفيصلية وسط حضور كبار مصممي المجوهرات في العالم.

ومن المتوقع أن يسجل المعرض أرقامًا قياسيةً على مستوى الزائرين والصفقات الاستثمارية التي ستدعم هذا القطاع، سواء في جدة أو الرياض.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
01:29 AM

جدة تستضيف معرض "المجوهرات 2019" الشهر الجاري بمشاركة 50 دارًا

"السنيدي": المملكة رابع دول العالم استهلاكًا للحلي بنحو 50 مليار ريال سنويًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 8-11 إبريل معرض "صالون المجوهرات" العاشر بمشاركة أكثر من 50 دارًا للمجوهرات من داخل المملكة وخارجها، وذلك بفندق هيلتون جدة، وستكون مواعيد زيارة الموعد من الساعة الرابعة مساءً إلى 11 مساءً طيلة أيام المعرض.

يُعد معرض صالون المجوهرات "Jewellery Salon Expo 2019"، البوابة الذهبيّة لتُجّار المجوهرات من جميع أنحاء العالم إلى السوق السعودية، بهدف استقطاب المستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عُشّاق المجوهرات والساعات الثمينة لتقديم أعلى مستويات البراعة والإبداع الفنّي في التصاميم، ومراعاة الذوق الرفيع والفخامة، وهو متحف لأرقى المجوهرات المُترَفةِ والساعات الثمينة من تصميم مختلف البارعين المُنتمين لدولٍ خليجية وعالمية، فضلاً عن عقد العديد من الصفقات التي سيشهدها المعرض ودخول منافسات استثمارية.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض هيا السنيدي إن حجم المشاركة في المعرض يدل على الأهمية التي اكتسبها المعرض في ظل التحولات الاقتصادية حاليًا، واتجاه الكثيرين إلى الذهب والمجوهرات كملاذ آمن للاستثمار.

وأشارت "السنيدي" إلى أن المعرض يتضمن آخر ما قدمه خبراء الصناعة على مستوى العالم من حيث التصنيع والابتكار، مضيفة: تعد المملكة رابع دول العالم استهلاكًا للذهب والمجوهرات بنحو 50 مليار ريال سنويًا.

يُذكر أن المعرض تستضيفه أيضًا مدينة الرياض في نسخته الثامنة خلال الفترة من 15 - 18 من إبريل ذاته، بفندق الفيصلية وسط حضور كبار مصممي المجوهرات في العالم.

ومن المتوقع أن يسجل المعرض أرقامًا قياسيةً على مستوى الزائرين والصفقات الاستثمارية التي ستدعم هذا القطاع، سواء في جدة أو الرياض.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,298
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,562
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,219
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,194

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