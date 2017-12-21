شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
بعد إعلان وزارة الصحة بدءَ تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا
نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.
وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.
شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-21
نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.
وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
12:55 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:28 PM
شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
بعد إعلان وزارة الصحة بدءَ تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا
نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.
وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.