وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.

نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-21 نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩). وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله. وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 12:55 PM

اخر تعديل 21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443 08:28 PM

شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا بعد إعلان وزارة الصحة بدءَ تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا





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نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.

وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.