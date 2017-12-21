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شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بعد إعلان وزارة الصحة بدءَ تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.

وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.

وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
12:55 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:28 PM

شاهد.. أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بعد إعلان وزارة الصحة بدءَ تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
16,018

نشرت وزارة الصحة اليوم صورةً لأول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5- 11) عامًا بلقاح كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله.

وقالت الوزارة: الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

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