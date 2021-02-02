النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط 37 مركبة محمّلة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

في إطار الحملة التي تقوم بها "الداخلية" في متابعة نشاطات تسويق الحطب أو بيعه

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرّمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان والشرقية، والباحة)، (37) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (27) مواطناً و(10) مقيمين من الجنسيات اليمنية، والسورية، والسودانية، والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، على متن (37) مركبة، في مخالفة لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط 37 مركبة محمّلة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرّمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان والشرقية، والباحة)، (37) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (27) مواطناً و(10) مقيمين من الجنسيات اليمنية، والسورية، والسودانية، والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، على متن (37) مركبة، في مخالفة لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:18 AM

ضبط 37 مركبة محمّلة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من مناطق المملكة

في إطار الحملة التي تقوم بها "الداخلية" في متابعة نشاطات تسويق الحطب أو بيعه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,166

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرّمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان والشرقية، والباحة)، (37) مخالفاً لنظام البيئة، منهم (27) مواطناً و(10) مقيمين من الجنسيات اليمنية، والسورية، والسودانية، والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، على متن (37) مركبة، في مخالفة لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,743
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,271
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,141

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة