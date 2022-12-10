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الجواد "شرعي" يفوز بكأس جمعية الكشافة لسباق الخيل

تصوير- عبدالوهاب العطاالله: فاز الجواد "شرعي" من إسطبل محمد بن إبراهيم المرزوقي، بكأس جمعية الكشافة العربية السعودية، خلال حفل السباق الـ24 الذي أقامه نادي الفروسية، يوم أمس على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، ضمن موسم سباقات الخيل بالرياض لعام 1439هـ، والذي أقيم لخيل الإنتاج لعمر أربع سنوات فأكثر لمسافة 1400 متر.

وسلّم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كأس الجمعية لإسطبل محمد إبراهيم المرزوقي.

وحقّق الجواد "رهين" لإسطبل أبناء محمد بن عايش الطيار المركزَ الثاني في السباق، وفي المركز الثالث جاء الجواد "جعيثن" لإسطبل الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود.

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الجواد "شرعي" يفوز بكأس جمعية الكشافة لسباق الخيل
سبق

تصوير- عبدالوهاب العطاالله: فاز الجواد "شرعي" من إسطبل محمد بن إبراهيم المرزوقي، بكأس جمعية الكشافة العربية السعودية، خلال حفل السباق الـ24 الذي أقامه نادي الفروسية، يوم أمس على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، ضمن موسم سباقات الخيل بالرياض لعام 1439هـ، والذي أقيم لخيل الإنتاج لعمر أربع سنوات فأكثر لمسافة 1400 متر.

وسلّم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كأس الجمعية لإسطبل محمد إبراهيم المرزوقي.

وحقّق الجواد "رهين" لإسطبل أبناء محمد بن عايش الطيار المركزَ الثاني في السباق، وفي المركز الثالث جاء الجواد "جعيثن" لإسطبل الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:26 PM

الجواد "شرعي" يفوز بكأس جمعية الكشافة لسباق الخيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير- عبدالوهاب العطاالله: فاز الجواد "شرعي" من إسطبل محمد بن إبراهيم المرزوقي، بكأس جمعية الكشافة العربية السعودية، خلال حفل السباق الـ24 الذي أقامه نادي الفروسية، يوم أمس على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، ضمن موسم سباقات الخيل بالرياض لعام 1439هـ، والذي أقيم لخيل الإنتاج لعمر أربع سنوات فأكثر لمسافة 1400 متر.

وسلّم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، كأس الجمعية لإسطبل محمد إبراهيم المرزوقي.

وحقّق الجواد "رهين" لإسطبل أبناء محمد بن عايش الطيار المركزَ الثاني في السباق، وفي المركز الثالث جاء الجواد "جعيثن" لإسطبل الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود.

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