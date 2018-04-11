"صحة الباحة" توضِّح حقيقة إصابة مواطن بـ"كورونا" بصق على أرضية مركز تجاري

أكدت استقباله في مستشفى الملك فهد بعد تحويله من الجهات الأمنية

نفت "صحة الباحة" ما يُتداول حول إصابة المواطن الذي بصق على أرضية أحد المراكز التجارية اليوم بكورونا، مؤكدة أنه يعاني ألمًا بالأسنان، والتهابًا باللثة فقط.

وقال متحدث صحة الباحة ماجد الشطي: "إشارة إلى بعض ما يُتداول حول وجود حالات فيروس كورونا الجديد في أحد المراكز التجارية في الباحة، وتحويلها لمستشفى الملك فهد، تود صحة الباحة أن توضح أن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل مساء اليوم أحد المواطنين محوَّلاً من الجهات الأمنية، وكان يشتكي من آلام في الأسنان، والتهاب في اللثة، وقد بصق على أرضية المتجر المقصود".

وأضاف: "بعد الكشف عليه تبيَّن عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وإخراجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب لالتهاب اللثة".

وتابع: "تهيب الشؤون الصحية بمنطقة الباحة بعدم تناقل الشائعات، وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، من خلال المؤتمر الإعلامي لمتحدثي الجهات ذات الاختصاص حول تطورات الوضع حول مرض كورونا الجديد في السعودية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تعمُّد مواطن البصق في أحد المراكز التجارية بالباحة لنشر كورونا، وذلك بعد تعمُّد أحد العمالة القيام بالعمل ذاته، والقبض عليه، وهو الأمر الذي نفته "صحة الباحة".