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مؤتمر إلكتروني بالرياض يناقش "المرأة الخليجية وقيادة التغيير" بمشاركة 5082 متخصصًا

استعرض المساهمات التي تقوم بها واستشراف أدوارها المستقبلية

ضمن مبادرة #تنمية_إدارية_مستمرة؛ نفذ معهد الإدارة العامة بالرياض، المؤتمر الإلكتروني "المرأة الخليجية وقيادة التغيير" الذي نظمه البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد "إثرائي"، بحضور 5082 متخصصًا.


وقد قامت بتقديم المؤتمر الإلكتروني أستاذة الإدارة العامة في معهد الإدارة العامة وعضو الأكاديمية البريطانية لإدارة وعضو في جمعية الإدارة السعودية، الدكتورة جوهرة محمد عبدالله أبا الخيل.

وقد ناقش المؤتمر دور المرأة الخليجية في قيادة التغيير، والتعرف على واقع المرأة الخليجية في التعليم والمشاركة الاقتصادية والمراكز القيادية العليا، وتحديد خصائص وسمات القيادة للمرأة، وإبراز المساهمات المختلفة التي تقوم بها المرأة الخليجية واستشراف أدوارها المستقبلية.

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مؤتمر إلكتروني بالرياض يناقش "المرأة الخليجية وقيادة التغيير" بمشاركة 5082 متخصصًا
سبق

ضمن مبادرة #تنمية_إدارية_مستمرة؛ نفذ معهد الإدارة العامة بالرياض، المؤتمر الإلكتروني "المرأة الخليجية وقيادة التغيير" الذي نظمه البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد "إثرائي"، بحضور 5082 متخصصًا.


وقد قامت بتقديم المؤتمر الإلكتروني أستاذة الإدارة العامة في معهد الإدارة العامة وعضو الأكاديمية البريطانية لإدارة وعضو في جمعية الإدارة السعودية، الدكتورة جوهرة محمد عبدالله أبا الخيل.

وقد ناقش المؤتمر دور المرأة الخليجية في قيادة التغيير، والتعرف على واقع المرأة الخليجية في التعليم والمشاركة الاقتصادية والمراكز القيادية العليا، وتحديد خصائص وسمات القيادة للمرأة، وإبراز المساهمات المختلفة التي تقوم بها المرأة الخليجية واستشراف أدوارها المستقبلية.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
06:45 PM

مؤتمر إلكتروني بالرياض يناقش "المرأة الخليجية وقيادة التغيير" بمشاركة 5082 متخصصًا

استعرض المساهمات التي تقوم بها واستشراف أدوارها المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,591

ضمن مبادرة #تنمية_إدارية_مستمرة؛ نفذ معهد الإدارة العامة بالرياض، المؤتمر الإلكتروني "المرأة الخليجية وقيادة التغيير" الذي نظمه البرنامج الوطني للتدريب عن بُعد "إثرائي"، بحضور 5082 متخصصًا.


وقد قامت بتقديم المؤتمر الإلكتروني أستاذة الإدارة العامة في معهد الإدارة العامة وعضو الأكاديمية البريطانية لإدارة وعضو في جمعية الإدارة السعودية، الدكتورة جوهرة محمد عبدالله أبا الخيل.

وقد ناقش المؤتمر دور المرأة الخليجية في قيادة التغيير، والتعرف على واقع المرأة الخليجية في التعليم والمشاركة الاقتصادية والمراكز القيادية العليا، وتحديد خصائص وسمات القيادة للمرأة، وإبراز المساهمات المختلفة التي تقوم بها المرأة الخليجية واستشراف أدوارها المستقبلية.

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