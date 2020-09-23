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"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير ونجران وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان والجموم وجدة والليث والقنفذة وبحرة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب ومحايل وظهران الجنوب. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

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"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير ونجران وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان والجموم وجدة والليث والقنفذة وبحرة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب ومحايل وظهران الجنوب. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
01:14 AM

"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: عوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير ونجران وجازان.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والمويه وتربة ورنية وميسان والجموم وجدة والليث والقنفذة وبحرة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان أيضًا عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب ومحايل وظهران الجنوب. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

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