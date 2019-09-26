النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم

لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة تايبيه الجديدة في تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن مركز الزلزال على بُعد 85 كيلومترًا جنوب شرق بانكياو على عمق 45 كيلومترًا.

ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

الرئيسية/ محطات

اعلان
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم
سبق

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة تايبيه الجديدة في تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن مركز الزلزال على بُعد 85 كيلومترًا جنوب شرق بانكياو على عمق 45 كيلومترًا.

ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:24 AM

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم

لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
96

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة تايبيه الجديدة في تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن مركز الزلزال على بُعد 85 كيلومترًا جنوب شرق بانكياو على عمق 45 كيلومترًا.

ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,934
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,739
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,266

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة