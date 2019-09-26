زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تايوان.. صباح اليوم

لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة تايبيه الجديدة في تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن مركز الزلزال على بُعد 85 كيلومترًا جنوب شرق بانكياو على عمق 45 كيلومترًا.

ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.