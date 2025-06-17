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مواطنون يشتكون من تشوه المظهر الحضري لمدخل القنفذة

بسبب تراكم سيارات "الخردة" داخل عدد من الورش

طالب عدد من المواطنين، البلدية والجهات المعنية في محافظة القنفذة بالعمل على تحسين المظهر الحضري لمدخل القنفذة، الذي لا يعكس المظهر الجمالي والشواطئ التي تتميز بها القنفذة في باقي أجزائها الداخلية.

ويستقبل زوار محافظة القنفذة والمسافرين الذين يمرون بمداخل القنفذة عبر الطريقين الدوليين جدة جازان - عسير القنفذة، مشاهد الورش المكتظة بالسيارات المتعطلة والخردة، بالإضافة إلى أن أغلب المباني بتلك الواجهة من الهناجر والمباني الشعبية، وكذلك بعض الصبات الخرسانية المتكسرة والحفريات بالأسفلت أمام تلك المحلات، والهبوط والارتفاع بالمدخل الشرقي.

وفي سياق متصل بدأ العمل قبل سنوات في إنشاء مدينة صناعية جنوب القنفذة، لكنها لم تر النور رغم أن افتتاحها قد يسهم في نقل تلك الورش، وإبعادها من مدخل المدينة؛ لأن وضعها الحالي يشوه المظهر الحضري والجمالي.

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مواطنون يشتكون من تشوه المظهر الحضري لمدخل القنفذة
سبق

طالب عدد من المواطنين، البلدية والجهات المعنية في محافظة القنفذة بالعمل على تحسين المظهر الحضري لمدخل القنفذة، الذي لا يعكس المظهر الجمالي والشواطئ التي تتميز بها القنفذة في باقي أجزائها الداخلية.

ويستقبل زوار محافظة القنفذة والمسافرين الذين يمرون بمداخل القنفذة عبر الطريقين الدوليين جدة جازان - عسير القنفذة، مشاهد الورش المكتظة بالسيارات المتعطلة والخردة، بالإضافة إلى أن أغلب المباني بتلك الواجهة من الهناجر والمباني الشعبية، وكذلك بعض الصبات الخرسانية المتكسرة والحفريات بالأسفلت أمام تلك المحلات، والهبوط والارتفاع بالمدخل الشرقي.

وفي سياق متصل بدأ العمل قبل سنوات في إنشاء مدينة صناعية جنوب القنفذة، لكنها لم تر النور رغم أن افتتاحها قد يسهم في نقل تلك الورش، وإبعادها من مدخل المدينة؛ لأن وضعها الحالي يشوه المظهر الحضري والجمالي.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
06:19 PM

مواطنون يشتكون من تشوه المظهر الحضري لمدخل القنفذة

بسبب تراكم سيارات "الخردة" داخل عدد من الورش

A A A
حسن العيسي - القنفذة
1
1,004

طالب عدد من المواطنين، البلدية والجهات المعنية في محافظة القنفذة بالعمل على تحسين المظهر الحضري لمدخل القنفذة، الذي لا يعكس المظهر الجمالي والشواطئ التي تتميز بها القنفذة في باقي أجزائها الداخلية.

ويستقبل زوار محافظة القنفذة والمسافرين الذين يمرون بمداخل القنفذة عبر الطريقين الدوليين جدة جازان - عسير القنفذة، مشاهد الورش المكتظة بالسيارات المتعطلة والخردة، بالإضافة إلى أن أغلب المباني بتلك الواجهة من الهناجر والمباني الشعبية، وكذلك بعض الصبات الخرسانية المتكسرة والحفريات بالأسفلت أمام تلك المحلات، والهبوط والارتفاع بالمدخل الشرقي.

وفي سياق متصل بدأ العمل قبل سنوات في إنشاء مدينة صناعية جنوب القنفذة، لكنها لم تر النور رغم أن افتتاحها قد يسهم في نقل تلك الورش، وإبعادها من مدخل المدينة؛ لأن وضعها الحالي يشوه المظهر الحضري والجمالي.

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