"الهلال الأحمر السعودي": نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق

مضاعفة الكوادر البشرية بغرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين

ترجمت هيئة الهلال الأحمر جهودها المتكاملة على أرض الواقع بسرعة وصول فرقها الإسعافية إلى الموقع في زمن لا يتجاوز عشر دقائق منذ استقبال البلاغ عبر الهاتف.

وضاعفت الهيئة من جهودها لمواجهة كثافة البلاغات الإسعافية في ظل منع التجول الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استحدثت خطوطًا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات إلى جانب مضاعفة الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.

وأوضح نائب المدير العام لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد إبراهيم التويجري أنه خلال شهر مارس الماضي تجاوز عدد المكالمات التي تم استقبالها 350 ألف مكالمة، وإنشاء ما يقارب من الـ 100 ألف بلاغ، فيما يبلغ حاليًا العدد اليومي للبلاغات قرابة 5 آلاف بلاغ إسعافي .



وبين أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة تقوم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في سرعة الرد على المكالمة واستقبال البلاغ..

وكشف عن قيام العديد من المتطوعين سواء من داخل الهيئة أو من الممارسين الصحيين بإنشاء فرق إضافية في الهيئة في العمل الإسعافي المباشر، وهم يمثلون أحد الكوادر الداعمة الرئيسة في الهيئة .

