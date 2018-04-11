النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الهلال الأحمر السعودي": نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق

مضاعفة الكوادر البشرية بغرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين

ترجمت هيئة الهلال الأحمر جهودها المتكاملة على أرض الواقع بسرعة وصول فرقها الإسعافية إلى الموقع في زمن لا يتجاوز عشر دقائق منذ استقبال البلاغ عبر الهاتف.
وضاعفت الهيئة من جهودها لمواجهة كثافة البلاغات الإسعافية في ظل منع التجول الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استحدثت خطوطًا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات إلى جانب مضاعفة الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.
وأوضح نائب المدير العام لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد إبراهيم التويجري أنه خلال شهر مارس الماضي تجاوز عدد المكالمات التي تم استقبالها 350 ألف مكالمة، وإنشاء ما يقارب من الـ 100 ألف بلاغ، فيما يبلغ حاليًا العدد اليومي للبلاغات قرابة 5 آلاف بلاغ إسعافي .


وبين أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة تقوم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في سرعة الرد على المكالمة واستقبال البلاغ..
وكشف عن قيام العديد من المتطوعين سواء من داخل الهيئة أو من الممارسين الصحيين بإنشاء فرق إضافية في الهيئة في العمل الإسعافي المباشر، وهم يمثلون أحد الكوادر الداعمة الرئيسة في الهيئة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهلال الأحمر السعودي": نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق
سبق

ترجمت هيئة الهلال الأحمر جهودها المتكاملة على أرض الواقع بسرعة وصول فرقها الإسعافية إلى الموقع في زمن لا يتجاوز عشر دقائق منذ استقبال البلاغ عبر الهاتف.
وضاعفت الهيئة من جهودها لمواجهة كثافة البلاغات الإسعافية في ظل منع التجول الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استحدثت خطوطًا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات إلى جانب مضاعفة الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.
وأوضح نائب المدير العام لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد إبراهيم التويجري أنه خلال شهر مارس الماضي تجاوز عدد المكالمات التي تم استقبالها 350 ألف مكالمة، وإنشاء ما يقارب من الـ 100 ألف بلاغ، فيما يبلغ حاليًا العدد اليومي للبلاغات قرابة 5 آلاف بلاغ إسعافي .


وبين أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة تقوم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في سرعة الرد على المكالمة واستقبال البلاغ..
وكشف عن قيام العديد من المتطوعين سواء من داخل الهيئة أو من الممارسين الصحيين بإنشاء فرق إضافية في الهيئة في العمل الإسعافي المباشر، وهم يمثلون أحد الكوادر الداعمة الرئيسة في الهيئة .

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
07:08 PM

"الهلال الأحمر السعودي": نستقبل 5 آلاف بلاغ يومياً ونستجيب في زمن لا يتجاوز 10 دقائق

مضاعفة الكوادر البشرية بغرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,685

ترجمت هيئة الهلال الأحمر جهودها المتكاملة على أرض الواقع بسرعة وصول فرقها الإسعافية إلى الموقع في زمن لا يتجاوز عشر دقائق منذ استقبال البلاغ عبر الهاتف.
وضاعفت الهيئة من جهودها لمواجهة كثافة البلاغات الإسعافية في ظل منع التجول الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استحدثت خطوطًا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات إلى جانب مضاعفة الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.
وأوضح نائب المدير العام لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد إبراهيم التويجري أنه خلال شهر مارس الماضي تجاوز عدد المكالمات التي تم استقبالها 350 ألف مكالمة، وإنشاء ما يقارب من الـ 100 ألف بلاغ، فيما يبلغ حاليًا العدد اليومي للبلاغات قرابة 5 آلاف بلاغ إسعافي .


وبين أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة تقوم بقياس مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في سرعة الرد على المكالمة واستقبال البلاغ..
وكشف عن قيام العديد من المتطوعين سواء من داخل الهيئة أو من الممارسين الصحيين بإنشاء فرق إضافية في الهيئة في العمل الإسعافي المباشر، وهم يمثلون أحد الكوادر الداعمة الرئيسة في الهيئة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,289
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة