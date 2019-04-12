دبي تبدأ باستخدام "البلازما" لعلاج فيروس كورونا: "أثبت كفاءته السريرية"

لعلاج المصابين به ممن تكون حالتهم حرجة

أعلنت إمارة دبي اليوم الأحد بدء استخدام "بلازما" الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا لعلاج المصابين به ممن تكون حالتهم حرجة؛ وذلك بعد أن أثبتت هذه الطريقة كفاءتها السريرية بعلاج المرض.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر صفحتها الرسمية ما يأتي: "هيئة الصحة بدبي تبدأ خلال الأسبوع الجاري استخدام بلازما الدم للمرضى المتعافين من فيروس كورنا لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بالفيروس نفسه؛ وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج، واعتماد الإمارات استخدامه لعلاج مرضى كوفيد19".

وقال يونس كاظم، مدير مؤسسة دبي لرعاية الصحية، في تصريحات نقلها المكتب: "عدد من الأطباء في هيئة الصحة، ومن مختلف التخصصات، قاموا بوضع بروتوكول العلاج باستخدام بلازما الدم وفقًا للمعايير العالمية، كما تم تحديد شروط التبرع بالبلازما، وتحديد المرضى الذين سوف يتلقون هذا النوع من العلاج"، وفقًا لموقع سي إن إن.

وأضاف كاظم: "(صحة دبي) استندت إلى النتائج العلمية التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من الفيروس على عدد كبير من الأجسام المناعية التي تُسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19"، حسبما ذكر المكتب.

وكانت فريدة الحوسني، المتحدثة باسم قطاع الصحة في الإمارات، قد أعلنت أمس السبت أن هذه الطريقة في العلاج تُستخدم في الإمارات، ولفتت إلى أن مدى فاعليتها قيد الدراسة.