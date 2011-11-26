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وزير خارجية جيبوتي يشارك بحفل "الندوة" لتكريم حفظة القرآن ببلاده

وسط حضور كبير وتقدير لدور حكومة المملكة وشعبها وعنايتها بكتاب الله

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف وفضيلة الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عوكيه قورح فاتح وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمرموقة، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مسجد الندوة بجيبوتي.

وأثنى الحضور على جهود الندوة العالمية وعلى حكومة المملكة وشعبها وعنايتها بتحفيظ القرآن الكريم للشباب والناشئة، وحثهم على التفوق الدراسي والتميز المعرفي.

وزير خارجية جيبوتي تكريم حفظة القرآن

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وزير خارجية جيبوتي يشارك بحفل "الندوة" لتكريم حفظة القرآن ببلاده
سبق

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف وفضيلة الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عوكيه قورح فاتح وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمرموقة، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مسجد الندوة بجيبوتي.

وأثنى الحضور على جهود الندوة العالمية وعلى حكومة المملكة وشعبها وعنايتها بتحفيظ القرآن الكريم للشباب والناشئة، وحثهم على التفوق الدراسي والتميز المعرفي.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
11:42 AM

وزير خارجية جيبوتي يشارك بحفل "الندوة" لتكريم حفظة القرآن ببلاده

وسط حضور كبير وتقدير لدور حكومة المملكة وشعبها وعنايتها بكتاب الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف وفضيلة الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عوكيه قورح فاتح وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمرموقة، في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مسجد الندوة بجيبوتي.

وأثنى الحضور على جهود الندوة العالمية وعلى حكومة المملكة وشعبها وعنايتها بتحفيظ القرآن الكريم للشباب والناشئة، وحثهم على التفوق الدراسي والتميز المعرفي.

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