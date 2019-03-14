وأشار المصدر، إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وهيئة الطيران المدني، والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم مَن يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الداخلية، أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد قرّرت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تمّ تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وُجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

"الداخلية": حكومة المملكة تقرّر تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-14 صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الداخلية، أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد قرّرت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تمّ تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وُجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم. وأوضح المصدر، أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين. وأشار المصدر، إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وهيئة الطيران المدني، والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم مَن يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 10:13 AM

اخر تعديل 14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 01:01 PM

"الداخلية": حكومة المملكة تقرّر تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غد الأحد





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صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الداخلية، أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن، فقد قرّرت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تمّ تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وُجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأوضح المصدر، أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وهيئة الطيران المدني، والجهات الأخرى ذوات العلاقة، ستقوم بترتيب إجراءات قدوم مَن يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.