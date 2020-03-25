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"الخضيري": ابتعدوا عن المخالطة.. ولا تخرجوا كي لا تكونوا سببًا في انتشار الفيروس

قال إن الهلع أحد أسباب ضعف مناعة الإنسان فتهاجمه أمراض كثيرة كانت كامنة

حذَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من أن الهلع ونشر الخوف أحد أسباب ضعف مناعة الإنسان؛ فتهاجمه أمراض كثيرة، كانت كامنة وغير نشطة.

وقال الدكتور "الخضيري" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": إن الدولة ضحّت بالكثير من أجلنا، وبقي دورنا بالتزام بيوتنا ومكاننا، وعدم الخروج أبدًا؛ لكي تنكسر وتنقطع سلسلة الإمدادات البشرية للفيروس. داعيًا إلى الابتعاد عن أي مخالطة أو خروج؛ لكي لا نكون نحن وقود انتشاره.

وعن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أوضح الخضيري أنه "لا ينتقل بالهواء، ولا بالملابس، ولا البضائع". مشيرًا في هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية توضح أن الفيروس لا ينتقل عبر الحيوانات الأليفة، ولا ينتقل في المسابح التي تستخدم الكلور، ولا ينتقل في الطرود البريدية. وبالنسبة لمدة بقائه على الأسطح فلا تزال تحت البحث، والأهم غسلها بالماء والصابون، أو الكلور، أو الكحول.

ولفت إلى أنه "في حال تمت المخالطة مع مصاب بالفيروس فعلى الإنسان أن يضع كمامة على وجهه، ويغسل يديه، ولا يلامس الأشياء التي لمسها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخضيري": ابتعدوا عن المخالطة.. ولا تخرجوا كي لا تكونوا سببًا في انتشار الفيروس
سبق

حذَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من أن الهلع ونشر الخوف أحد أسباب ضعف مناعة الإنسان؛ فتهاجمه أمراض كثيرة، كانت كامنة وغير نشطة.

وقال الدكتور "الخضيري" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": إن الدولة ضحّت بالكثير من أجلنا، وبقي دورنا بالتزام بيوتنا ومكاننا، وعدم الخروج أبدًا؛ لكي تنكسر وتنقطع سلسلة الإمدادات البشرية للفيروس. داعيًا إلى الابتعاد عن أي مخالطة أو خروج؛ لكي لا نكون نحن وقود انتشاره.

وعن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أوضح الخضيري أنه "لا ينتقل بالهواء، ولا بالملابس، ولا البضائع". مشيرًا في هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية توضح أن الفيروس لا ينتقل عبر الحيوانات الأليفة، ولا ينتقل في المسابح التي تستخدم الكلور، ولا ينتقل في الطرود البريدية. وبالنسبة لمدة بقائه على الأسطح فلا تزال تحت البحث، والأهم غسلها بالماء والصابون، أو الكلور، أو الكحول.

ولفت إلى أنه "في حال تمت المخالطة مع مصاب بالفيروس فعلى الإنسان أن يضع كمامة على وجهه، ويغسل يديه، ولا يلامس الأشياء التي لمسها".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:34 AM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:52 AM

"الخضيري": ابتعدوا عن المخالطة.. ولا تخرجوا كي لا تكونوا سببًا في انتشار الفيروس

قال إن الهلع أحد أسباب ضعف مناعة الإنسان فتهاجمه أمراض كثيرة كانت كامنة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
6,678

حذَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من أن الهلع ونشر الخوف أحد أسباب ضعف مناعة الإنسان؛ فتهاجمه أمراض كثيرة، كانت كامنة وغير نشطة.

وقال الدكتور "الخضيري" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": إن الدولة ضحّت بالكثير من أجلنا، وبقي دورنا بالتزام بيوتنا ومكاننا، وعدم الخروج أبدًا؛ لكي تنكسر وتنقطع سلسلة الإمدادات البشرية للفيروس. داعيًا إلى الابتعاد عن أي مخالطة أو خروج؛ لكي لا نكون نحن وقود انتشاره.

وعن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أوضح الخضيري أنه "لا ينتقل بالهواء، ولا بالملابس، ولا البضائع". مشيرًا في هذا الصدد إلى أن منظمة الصحة العالمية توضح أن الفيروس لا ينتقل عبر الحيوانات الأليفة، ولا ينتقل في المسابح التي تستخدم الكلور، ولا ينتقل في الطرود البريدية. وبالنسبة لمدة بقائه على الأسطح فلا تزال تحت البحث، والأهم غسلها بالماء والصابون، أو الكلور، أو الكحول.

ولفت إلى أنه "في حال تمت المخالطة مع مصاب بالفيروس فعلى الإنسان أن يضع كمامة على وجهه، ويغسل يديه، ولا يلامس الأشياء التي لمسها".

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