ليلة الأبطال.. "مدرب البايرن" لا يهمه "مبابي" أو " نيمار"!.. ثقة أم غرور

فليك: بغضّ النظر عن تشكيلة الفريق.. لا تغييرات جذرية على أسلوب اللعب

قبل ساعات من مباراة قد تكون الأهم في حياته في نهائي أهم بطولة أندية في العالم؛ أقدَمَ مدرب بايرن ميونيخ على تصرف قد يَعُده البعض بمثابة "وقوع في المحظور".

ففي وقت سيخضع فيه مدافع بايرن ميونيخ، جيروم بواتنغ، لاختبار بدني قبل مواجهة باريس سان جرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأحد، كَشَف مدرب البايرن، هانز فليك، عن خطته الأساسية في المباراة، وقال إنه، بغضّ النظر عن تشكيلة فريقه، لن يُجري أي تغييرات جذرية على أسلوب اللعب.

وتسببت إصابة عضلية في خروج بواتنغ بعد الشوط الأول خلال الفوز3- صفر على أولمبيك ليون في الدور قبل النهائي، الأربعاء، وأبلغ فليك مؤتمرًا صحفيًّا أن "جيروم سيتدرب معنا الليلة، وسننتظر التدريب الأخير، ونأمل أن يكون لائقًا للمشاركة منذ البداية، بعد التدريب سأجتمع مع الطاقم التدريبي ونناقش ماذا سنفعل".

ولو لم يشارك بواتنغ بحسب "سكاي نيوز عربية" فيعد نيكلاس زوله، الذي شارك بدلًا من زميله في الشوط الثاني ضد ليون، الأقربَ للعب بجوار ديفيد ألابا.

وسَمَح الدفاع المتقدم لبايرن -لإجبار المنافس على التراجع إلى نصف ملعبه- لمنافسه ليون الفرنسي، بصناعة العديد من الفرص، وظهرت تساؤلات بشأن احتمال لجوء فليك لأسلوب حذر في النهائي في ظل سرعة ومهارة نيمار وكيليان مبابي.

لكن المدرب البالغ عمره 55 عامًا، الذي تولى المسؤولية عقب إقالة نيكو كوفاتش في نوفمبر، أشار إلى أنه من غير المرجح إدخال تغييرات جذرية.

وقال هانز فليك: "المهم إمكانية الضغط على المنافس عندما يستحوذ على الكرة وعند تمرير الكرة في المساحة خلف دفاعنا يجب على المدافعين التأكد من تغطية كل هذه المساحة".

وتابع: "سان جرمان يملك كفاءة كبيرة في الهجوم ربما يشبه برشلونة في هذا الأمر. ليون لعب بشكل مباشر جدًّا وانطلق نحو مرمانا واعتمد على التمريرات الطويلة في المساحة خلف دفاعنا".

وأكد أنه "من المهم أن نستطيع قطع خطوط التمرير لعدم منح المنافس مساحة للعب الكرة فيها". بالتأكيد باريس سان جرمان يملك سرعة كبيرة. إنه فريق رائع ويملك لاعبين مذهلين وستكون مباراة مثيرة".

وأضاف: "لكن على مدار أكثر من عشرة أشهر كنا نحاول دائمًا فرض أسلوبنا على المنافس. لعبنا بدفاع متقدم ضد المنافسين وحققنا النتائج المرجوة؛ لذا لن نغير الكثير في هذا الأمر".