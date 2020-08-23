النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليلة الأبطال.. "مدرب البايرن" لا يهمه "مبابي" أو " نيمار"!.. ثقة أم غرور

فليك: بغضّ النظر عن تشكيلة الفريق.. لا تغييرات جذرية على أسلوب اللعب

قبل ساعات من مباراة قد تكون الأهم في حياته في نهائي أهم بطولة أندية في العالم؛ أقدَمَ مدرب بايرن ميونيخ على تصرف قد يَعُده البعض بمثابة "وقوع في المحظور".

ففي وقت سيخضع فيه مدافع بايرن ميونيخ، جيروم بواتنغ، لاختبار بدني قبل مواجهة باريس سان جرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأحد، كَشَف مدرب البايرن، هانز فليك، عن خطته الأساسية في المباراة، وقال إنه، بغضّ النظر عن تشكيلة فريقه، لن يُجري أي تغييرات جذرية على أسلوب اللعب.

وتسببت إصابة عضلية في خروج بواتنغ بعد الشوط الأول خلال الفوز3- صفر على أولمبيك ليون في الدور قبل النهائي، الأربعاء، وأبلغ فليك مؤتمرًا صحفيًّا أن "جيروم سيتدرب معنا الليلة، وسننتظر التدريب الأخير، ونأمل أن يكون لائقًا للمشاركة منذ البداية، بعد التدريب سأجتمع مع الطاقم التدريبي ونناقش ماذا سنفعل".

ولو لم يشارك بواتنغ بحسب "سكاي نيوز عربية" فيعد نيكلاس زوله، الذي شارك بدلًا من زميله في الشوط الثاني ضد ليون، الأقربَ للعب بجوار ديفيد ألابا.

وسَمَح الدفاع المتقدم لبايرن -لإجبار المنافس على التراجع إلى نصف ملعبه- لمنافسه ليون الفرنسي، بصناعة العديد من الفرص، وظهرت تساؤلات بشأن احتمال لجوء فليك لأسلوب حذر في النهائي في ظل سرعة ومهارة نيمار وكيليان مبابي.

لكن المدرب البالغ عمره 55 عامًا، الذي تولى المسؤولية عقب إقالة نيكو كوفاتش في نوفمبر، أشار إلى أنه من غير المرجح إدخال تغييرات جذرية.

وقال هانز فليك: "المهم إمكانية الضغط على المنافس عندما يستحوذ على الكرة وعند تمرير الكرة في المساحة خلف دفاعنا يجب على المدافعين التأكد من تغطية كل هذه المساحة".

وتابع: "سان جرمان يملك كفاءة كبيرة في الهجوم ربما يشبه برشلونة في هذا الأمر. ليون لعب بشكل مباشر جدًّا وانطلق نحو مرمانا واعتمد على التمريرات الطويلة في المساحة خلف دفاعنا".

وأكد أنه "من المهم أن نستطيع قطع خطوط التمرير لعدم منح المنافس مساحة للعب الكرة فيها". بالتأكيد باريس سان جرمان يملك سرعة كبيرة. إنه فريق رائع ويملك لاعبين مذهلين وستكون مباراة مثيرة".

وأضاف: "لكن على مدار أكثر من عشرة أشهر كنا نحاول دائمًا فرض أسلوبنا على المنافس. لعبنا بدفاع متقدم ضد المنافسين وحققنا النتائج المرجوة؛ لذا لن نغير الكثير في هذا الأمر".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
ليلة الأبطال.. "مدرب البايرن" لا يهمه "مبابي" أو " نيمار"!.. ثقة أم غرور
سبق

قبل ساعات من مباراة قد تكون الأهم في حياته في نهائي أهم بطولة أندية في العالم؛ أقدَمَ مدرب بايرن ميونيخ على تصرف قد يَعُده البعض بمثابة "وقوع في المحظور".

ففي وقت سيخضع فيه مدافع بايرن ميونيخ، جيروم بواتنغ، لاختبار بدني قبل مواجهة باريس سان جرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأحد، كَشَف مدرب البايرن، هانز فليك، عن خطته الأساسية في المباراة، وقال إنه، بغضّ النظر عن تشكيلة فريقه، لن يُجري أي تغييرات جذرية على أسلوب اللعب.

وتسببت إصابة عضلية في خروج بواتنغ بعد الشوط الأول خلال الفوز3- صفر على أولمبيك ليون في الدور قبل النهائي، الأربعاء، وأبلغ فليك مؤتمرًا صحفيًّا أن "جيروم سيتدرب معنا الليلة، وسننتظر التدريب الأخير، ونأمل أن يكون لائقًا للمشاركة منذ البداية، بعد التدريب سأجتمع مع الطاقم التدريبي ونناقش ماذا سنفعل".

ولو لم يشارك بواتنغ بحسب "سكاي نيوز عربية" فيعد نيكلاس زوله، الذي شارك بدلًا من زميله في الشوط الثاني ضد ليون، الأقربَ للعب بجوار ديفيد ألابا.

وسَمَح الدفاع المتقدم لبايرن -لإجبار المنافس على التراجع إلى نصف ملعبه- لمنافسه ليون الفرنسي، بصناعة العديد من الفرص، وظهرت تساؤلات بشأن احتمال لجوء فليك لأسلوب حذر في النهائي في ظل سرعة ومهارة نيمار وكيليان مبابي.

لكن المدرب البالغ عمره 55 عامًا، الذي تولى المسؤولية عقب إقالة نيكو كوفاتش في نوفمبر، أشار إلى أنه من غير المرجح إدخال تغييرات جذرية.

وقال هانز فليك: "المهم إمكانية الضغط على المنافس عندما يستحوذ على الكرة وعند تمرير الكرة في المساحة خلف دفاعنا يجب على المدافعين التأكد من تغطية كل هذه المساحة".

وتابع: "سان جرمان يملك كفاءة كبيرة في الهجوم ربما يشبه برشلونة في هذا الأمر. ليون لعب بشكل مباشر جدًّا وانطلق نحو مرمانا واعتمد على التمريرات الطويلة في المساحة خلف دفاعنا".

وأكد أنه "من المهم أن نستطيع قطع خطوط التمرير لعدم منح المنافس مساحة للعب الكرة فيها". بالتأكيد باريس سان جرمان يملك سرعة كبيرة. إنه فريق رائع ويملك لاعبين مذهلين وستكون مباراة مثيرة".

وأضاف: "لكن على مدار أكثر من عشرة أشهر كنا نحاول دائمًا فرض أسلوبنا على المنافس. لعبنا بدفاع متقدم ضد المنافسين وحققنا النتائج المرجوة؛ لذا لن نغير الكثير في هذا الأمر".

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:56 AM

ليلة الأبطال.. "مدرب البايرن" لا يهمه "مبابي" أو " نيمار"!.. ثقة أم غرور

فليك: بغضّ النظر عن تشكيلة الفريق.. لا تغييرات جذرية على أسلوب اللعب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
249

قبل ساعات من مباراة قد تكون الأهم في حياته في نهائي أهم بطولة أندية في العالم؛ أقدَمَ مدرب بايرن ميونيخ على تصرف قد يَعُده البعض بمثابة "وقوع في المحظور".

ففي وقت سيخضع فيه مدافع بايرن ميونيخ، جيروم بواتنغ، لاختبار بدني قبل مواجهة باريس سان جرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأحد، كَشَف مدرب البايرن، هانز فليك، عن خطته الأساسية في المباراة، وقال إنه، بغضّ النظر عن تشكيلة فريقه، لن يُجري أي تغييرات جذرية على أسلوب اللعب.

وتسببت إصابة عضلية في خروج بواتنغ بعد الشوط الأول خلال الفوز3- صفر على أولمبيك ليون في الدور قبل النهائي، الأربعاء، وأبلغ فليك مؤتمرًا صحفيًّا أن "جيروم سيتدرب معنا الليلة، وسننتظر التدريب الأخير، ونأمل أن يكون لائقًا للمشاركة منذ البداية، بعد التدريب سأجتمع مع الطاقم التدريبي ونناقش ماذا سنفعل".

ولو لم يشارك بواتنغ بحسب "سكاي نيوز عربية" فيعد نيكلاس زوله، الذي شارك بدلًا من زميله في الشوط الثاني ضد ليون، الأقربَ للعب بجوار ديفيد ألابا.

وسَمَح الدفاع المتقدم لبايرن -لإجبار المنافس على التراجع إلى نصف ملعبه- لمنافسه ليون الفرنسي، بصناعة العديد من الفرص، وظهرت تساؤلات بشأن احتمال لجوء فليك لأسلوب حذر في النهائي في ظل سرعة ومهارة نيمار وكيليان مبابي.

لكن المدرب البالغ عمره 55 عامًا، الذي تولى المسؤولية عقب إقالة نيكو كوفاتش في نوفمبر، أشار إلى أنه من غير المرجح إدخال تغييرات جذرية.

وقال هانز فليك: "المهم إمكانية الضغط على المنافس عندما يستحوذ على الكرة وعند تمرير الكرة في المساحة خلف دفاعنا يجب على المدافعين التأكد من تغطية كل هذه المساحة".

وتابع: "سان جرمان يملك كفاءة كبيرة في الهجوم ربما يشبه برشلونة في هذا الأمر. ليون لعب بشكل مباشر جدًّا وانطلق نحو مرمانا واعتمد على التمريرات الطويلة في المساحة خلف دفاعنا".

وأكد أنه "من المهم أن نستطيع قطع خطوط التمرير لعدم منح المنافس مساحة للعب الكرة فيها". بالتأكيد باريس سان جرمان يملك سرعة كبيرة. إنه فريق رائع ويملك لاعبين مذهلين وستكون مباراة مثيرة".

وأضاف: "لكن على مدار أكثر من عشرة أشهر كنا نحاول دائمًا فرض أسلوبنا على المنافس. لعبنا بدفاع متقدم ضد المنافسين وحققنا النتائج المرجوة؛ لذا لن نغير الكثير في هذا الأمر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,120
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,439
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,865

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة