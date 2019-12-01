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بعد تجاوز الكويت .. أخضر السلة يتوج بلقب البطولة الخليجية

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بلقب البطولة الخليجية السادسة عشرة لكرة السلة بعد فوزه على نظيره المستضيف الكويت 92-85 في اللقاء الذي أُقيم اليوم في ختام البطولة.

وبذلك يضيف الأخضر البطولة الخليجية إلى البطولة العربية التي حققها خلال العام الحالي.

وقدم الأخضر مستوى فنيًا رائعًا أكد خلالها أحقيته وجدارته في البطولة على الرغم من الضغط الجماهيري خلال مجريات اللقاء، شهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي واستطاع أن يتقدم بفارق جيد من النقاط ، من البداية استطاع أن يفرض سيطرته على المباراة من البداية ولم يتح للمنتخب الكويتي فرض أسلوبه الذي يعتمد على السرعة والتصويبات الثلاثية.

المنتخب السعودي الأول لكرة السلة البطولة الخليجية السادسة عشرة لكرة السلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد تجاوز الكويت .. أخضر السلة يتوج بلقب البطولة الخليجية
سبق

توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بلقب البطولة الخليجية السادسة عشرة لكرة السلة بعد فوزه على نظيره المستضيف الكويت 92-85 في اللقاء الذي أُقيم اليوم في ختام البطولة.

وبذلك يضيف الأخضر البطولة الخليجية إلى البطولة العربية التي حققها خلال العام الحالي.

وقدم الأخضر مستوى فنيًا رائعًا أكد خلالها أحقيته وجدارته في البطولة على الرغم من الضغط الجماهيري خلال مجريات اللقاء، شهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي واستطاع أن يتقدم بفارق جيد من النقاط ، من البداية استطاع أن يفرض سيطرته على المباراة من البداية ولم يتح للمنتخب الكويتي فرض أسلوبه الذي يعتمد على السرعة والتصويبات الثلاثية.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:40 PM

بعد تجاوز الكويت .. أخضر السلة يتوج بلقب البطولة الخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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توج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بلقب البطولة الخليجية السادسة عشرة لكرة السلة بعد فوزه على نظيره المستضيف الكويت 92-85 في اللقاء الذي أُقيم اليوم في ختام البطولة.

وبذلك يضيف الأخضر البطولة الخليجية إلى البطولة العربية التي حققها خلال العام الحالي.

وقدم الأخضر مستوى فنيًا رائعًا أكد خلالها أحقيته وجدارته في البطولة على الرغم من الضغط الجماهيري خلال مجريات اللقاء، شهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي واستطاع أن يتقدم بفارق جيد من النقاط ، من البداية استطاع أن يفرض سيطرته على المباراة من البداية ولم يتح للمنتخب الكويتي فرض أسلوبه الذي يعتمد على السرعة والتصويبات الثلاثية.

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