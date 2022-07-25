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التغير المناخي يا عرب.. "كراني" ناصحاً: سيحل ضيفاً.. جزيرتنا تتأثر!

قال: غير مرغوب فيه الأيام القادمة بحرارة عظمى وله أضرار أوروبية

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن عدداً من دول العالم ومنها الجزيرة العربية ستشهد تغيراً مناخياً تتخطى فيه الحرارة 54 درجة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "التغير المناخي يا عرب ما نقول إنه قادم.. بل سيحل ضيفاً غير مرغوب فيه الأيام القادمة بحرارة عظمى تتخطى 45 تحت الشمس بأضرار زراعية واقتصادية خاصة على فرنسا، بلجيكا، هولندا اعتباراً من 25/ 7/ 2019.. ولعدة أيام".

وأضاف: "جزيرتنا تتأثر بحرارة مرتفعة تتخطى 54م تحت الشمس.. اجتنبوا الشمس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التغير المناخي يا عرب.. "كراني" ناصحاً: سيحل ضيفاً.. جزيرتنا تتأثر!
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن عدداً من دول العالم ومنها الجزيرة العربية ستشهد تغيراً مناخياً تتخطى فيه الحرارة 54 درجة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "التغير المناخي يا عرب ما نقول إنه قادم.. بل سيحل ضيفاً غير مرغوب فيه الأيام القادمة بحرارة عظمى تتخطى 45 تحت الشمس بأضرار زراعية واقتصادية خاصة على فرنسا، بلجيكا، هولندا اعتباراً من 25/ 7/ 2019.. ولعدة أيام".

وأضاف: "جزيرتنا تتأثر بحرارة مرتفعة تتخطى 54م تحت الشمس.. اجتنبوا الشمس".

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
09:14 AM

التغير المناخي يا عرب.. "كراني" ناصحاً: سيحل ضيفاً.. جزيرتنا تتأثر!

قال: غير مرغوب فيه الأيام القادمة بحرارة عظمى وله أضرار أوروبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,118

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن عدداً من دول العالم ومنها الجزيرة العربية ستشهد تغيراً مناخياً تتخطى فيه الحرارة 54 درجة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "التغير المناخي يا عرب ما نقول إنه قادم.. بل سيحل ضيفاً غير مرغوب فيه الأيام القادمة بحرارة عظمى تتخطى 45 تحت الشمس بأضرار زراعية واقتصادية خاصة على فرنسا، بلجيكا، هولندا اعتباراً من 25/ 7/ 2019.. ولعدة أيام".

وأضاف: "جزيرتنا تتأثر بحرارة مرتفعة تتخطى 54م تحت الشمس.. اجتنبوا الشمس".

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