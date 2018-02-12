6 أفلام سعودية قصيرة على "نتفليكس".. وزير الثقافة: خطوة رائعة

أعلنت شركة "نتفليكس" عملاق خدمات البث الترفيهي، عن عرض حصري لستة أفلام سعودية قصيرة تحت اسم "ستة شبابيك في الصحراء" من إنتاج استوديوهات تلفاز١١، وستعرض في 190 بلدًا، بدءاً من تاريخ الخميس ٢٧ فبراير الموافق ٣ رجب. وعلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة على ذلك عبر حسابه الرسمي في "تويتر"؛ قائلاً: "خطوة رائعة". وبحسب بيان لـ"نتفليكس"، فإن هذه الأفلام الستة الحائزة على جوائز عالمية، والتي تمت صناعتها بأيدي مواهب سعودية، تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية مثيرة؛ حيث تناقش كلًّا من القضايا: الاجتماعية، والتطرف، والعوامل النفسية، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المجتمع السعودي. وتتيح سلسلة الأفلام القصيرة الجديدة التي ستعرض على المنصة الشهيرة فرصة للجماهير العالمية للتعرف على صناع المحتوى السعوديين، وأهم أعمالهم. نبذة عن الأفلام فيلم 27 من شعبان (إنتاج 2019): يناقش الفيلم الذي أخرجه محمد السلمان، لقاء كل من محمد ونوف، في موعد، في بداية الألفية، وهو أمر غير مقبول اجتماعياً آن ذاك. فيلم وسطي (إنتاج 2016): يحكي الفيلم الذي أخرجه علي الكلثمي، والحاصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي في مهرجان ويليامزبيرغ للأفلام المستقلّة في عام 2017؛ قصة حقيقية حول مجموعة من المتشددين تهاجم مسرحية اسمها "وسطي بلا وسطية" في مدينة الرياض في مطلع الألفينات. ويعيد العرض سرد الأحداث من منظور مختلف. سومياتي بتدخل النار؟ (إنتاج 2016): تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه مشعل الجاسر، والحاصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لوس أنجلس للأفلام المستقلة في العام 2017؛ حول الطفلة ليان، وهي أصغر أفراد عائلتها التي وظفت العاملة المنزلية سومياتي. والتي تواجه بدورها تحديات في هذا المنزل من حيث التمييز من أرباب عملها، وتحاول النجاة والتعايش مع هذا الواقع. ومن كآبة المنظر (إنتاج 2016): يروي الفيلم الذي أخرجه فارس قدس، قصة من الخيال العلمي في فترة سبعينيات القرن الماضي؛ حيث يجب على مجموعة من الناجين من حادث تحطم طائرة فوق منطقة صحراوية نائية؛ التعايش بعد عدة محاولات فاشلة للتواصل مع العالم. الجرذي (إنتاج 2018): يروي الفيلم الذي كتبه وأخرجه فيصل العامر، حياة الشاب فهد، الذي قضى آخر يوم في حياته في خوف من والده؛ حيث يدخل فهد في دوامة الخوف من والده ويحاول تجاوز ذلك، إلا أن الأحداث تعيد نفسها لتجعله شبيهًا بفأر يركض في عجلة لا نهاية لها. ستارة (إنتاج 2018): تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه محمد السلمان، حول ممرضة تهرب من أحداث صادمة وتواجه الخوف وسوء الظن في بيئة عملها يومياً.

6 أفلام سعودية قصيرة على "نتفليكس".. وزير الثقافة: خطوة رائعة ياسر نجدي سبق 2020-02-12 أعلنت شركة "نتفليكس" عملاق خدمات البث الترفيهي، عن عرض حصري لستة أفلام سعودية قصيرة تحت اسم "ستة شبابيك في الصحراء" من إنتاج استوديوهات تلفاز١١، وستعرض في 190 بلدًا، بدءاً من تاريخ الخميس ٢٧ فبراير الموافق ٣ رجب.



وعلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة على ذلك عبر حسابه الرسمي في "تويتر"؛ قائلاً: "خطوة رائعة".



وبحسب بيان لـ"نتفليكس"، فإن هذه الأفلام الستة الحائزة على جوائز عالمية، والتي تمت صناعتها بأيدي مواهب سعودية، تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية مثيرة؛ حيث تناقش كلًّا من القضايا: الاجتماعية، والتطرف، والعوامل النفسية، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المجتمع السعودي. وتتيح سلسلة الأفلام القصيرة الجديدة التي ستعرض على المنصة الشهيرة فرصة للجماهير العالمية للتعرف على صناع المحتوى السعوديين، وأهم أعمالهم.



نبذة عن الأفلام

فيلم 27 من شعبان (إنتاج 2019): يناقش الفيلم الذي أخرجه محمد السلمان، لقاء كل من محمد ونوف، في موعد، في بداية الألفية، وهو أمر غير مقبول اجتماعياً آن ذاك.



فيلم وسطي (إنتاج 2016): يحكي الفيلم الذي أخرجه علي الكلثمي، والحاصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي في مهرجان ويليامزبيرغ للأفلام المستقلّة في عام 2017؛ قصة حقيقية حول مجموعة من المتشددين تهاجم مسرحية اسمها "وسطي بلا وسطية" في مدينة الرياض في مطلع الألفينات. ويعيد العرض سرد الأحداث من منظور مختلف.



سومياتي بتدخل النار؟ (إنتاج 2016): تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه مشعل الجاسر، والحاصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لوس أنجلس للأفلام المستقلة في العام 2017؛ حول الطفلة ليان، وهي أصغر أفراد عائلتها التي وظفت العاملة المنزلية سومياتي. والتي تواجه بدورها تحديات في هذا المنزل من حيث التمييز من أرباب عملها، وتحاول النجاة والتعايش مع هذا الواقع.



ومن كآبة المنظر (إنتاج 2016): يروي الفيلم الذي أخرجه فارس قدس، قصة من الخيال العلمي في فترة سبعينيات القرن الماضي؛ حيث يجب على مجموعة من الناجين من حادث تحطم طائرة فوق منطقة صحراوية نائية؛ التعايش بعد عدة محاولات فاشلة للتواصل مع العالم.



الجرذي (إنتاج 2018): يروي الفيلم الذي كتبه وأخرجه فيصل العامر، حياة الشاب فهد، الذي قضى آخر يوم في حياته في خوف من والده؛ حيث يدخل فهد في دوامة الخوف من والده ويحاول تجاوز ذلك، إلا أن الأحداث تعيد نفسها لتجعله شبيهًا بفأر يركض في عجلة لا نهاية لها.



ستارة (إنتاج 2018): تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه محمد السلمان، حول ممرضة تهرب من أحداث صادمة وتواجه الخوف وسوء الظن في بيئة عملها يومياً.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 06:08 PM

6 أفلام سعودية قصيرة على "نتفليكس".. وزير الثقافة: خطوة رائعة ستعرض في 190 بلداً بدءًا من 27 فبراير





A A A





4 مشاركة

أعلنت شركة "نتفليكس" عملاق خدمات البث الترفيهي، عن عرض حصري لستة أفلام سعودية قصيرة تحت اسم "ستة شبابيك في الصحراء" من إنتاج استوديوهات تلفاز١١، وستعرض في 190 بلدًا، بدءاً من تاريخ الخميس ٢٧ فبراير الموافق ٣ رجب.



وعلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة على ذلك عبر حسابه الرسمي في "تويتر"؛ قائلاً: "خطوة رائعة".



وبحسب بيان لـ"نتفليكس"، فإن هذه الأفلام الستة الحائزة على جوائز عالمية، والتي تمت صناعتها بأيدي مواهب سعودية، تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع اجتماعية مثيرة؛ حيث تناقش كلًّا من القضايا: الاجتماعية، والتطرف، والعوامل النفسية، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المجتمع السعودي. وتتيح سلسلة الأفلام القصيرة الجديدة التي ستعرض على المنصة الشهيرة فرصة للجماهير العالمية للتعرف على صناع المحتوى السعوديين، وأهم أعمالهم.



نبذة عن الأفلام

فيلم 27 من شعبان (إنتاج 2019): يناقش الفيلم الذي أخرجه محمد السلمان، لقاء كل من محمد ونوف، في موعد، في بداية الألفية، وهو أمر غير مقبول اجتماعياً آن ذاك.



فيلم وسطي (إنتاج 2016): يحكي الفيلم الذي أخرجه علي الكلثمي، والحاصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي في مهرجان ويليامزبيرغ للأفلام المستقلّة في عام 2017؛ قصة حقيقية حول مجموعة من المتشددين تهاجم مسرحية اسمها "وسطي بلا وسطية" في مدينة الرياض في مطلع الألفينات. ويعيد العرض سرد الأحداث من منظور مختلف.



سومياتي بتدخل النار؟ (إنتاج 2016): تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه مشعل الجاسر، والحاصل على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لوس أنجلس للأفلام المستقلة في العام 2017؛ حول الطفلة ليان، وهي أصغر أفراد عائلتها التي وظفت العاملة المنزلية سومياتي. والتي تواجه بدورها تحديات في هذا المنزل من حيث التمييز من أرباب عملها، وتحاول النجاة والتعايش مع هذا الواقع.



ومن كآبة المنظر (إنتاج 2016): يروي الفيلم الذي أخرجه فارس قدس، قصة من الخيال العلمي في فترة سبعينيات القرن الماضي؛ حيث يجب على مجموعة من الناجين من حادث تحطم طائرة فوق منطقة صحراوية نائية؛ التعايش بعد عدة محاولات فاشلة للتواصل مع العالم.



الجرذي (إنتاج 2018): يروي الفيلم الذي كتبه وأخرجه فيصل العامر، حياة الشاب فهد، الذي قضى آخر يوم في حياته في خوف من والده؛ حيث يدخل فهد في دوامة الخوف من والده ويحاول تجاوز ذلك، إلا أن الأحداث تعيد نفسها لتجعله شبيهًا بفأر يركض في عجلة لا نهاية لها.



ستارة (إنتاج 2018): تدور أحداث الفيلم الذي أخرجه محمد السلمان، حول ممرضة تهرب من أحداث صادمة وتواجه الخوف وسوء الظن في بيئة عملها يومياً.