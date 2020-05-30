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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

"البيئة" تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية جائحة كورونا

تضمنت مجالات "الثروات الحيوانية والسمكية والنباتية وتربية النحل"

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استمرار قطاعات الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث أصدرت 2436 ترخيصاً جديداً منذ بداية جائحة كورونا في الفترة من 17 مارس حتى 26 مايو 2020، وذلك في مجالات "الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والثروة النباتية، وتربية النحل وإنتاج العسل، والخدمات الزراعية المساندة".

وقالت الوزارة: التراخيص الصادرة شملت: 222 ترخيصاً لمشاريع إنتاج الدواجن اللاحم والمسالخ الآلية وإنتاج البيض، و496 ترخيصاً لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، و18 ترخيصاً لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضَر والفواكه، و17 ترخيصاً لمشاريع الاستزراع السمكي، و6 تراخيص لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الفراولة، و5 تراخيص لمشاريع الخدمات التسويقية، وأربعة تراخيص لمشاريع تسمين العجول وتربية الأبقار لإنتاج الألبان، وثلاثة تراخيص لمشاريع الزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك، وترخيصين للمختبرات البيطرية، بالإضافة إلى 1663 ترخيصاً لمزاولة مهنة نحال للأفراد.

وأشارت إلى أن جميع إجراءات التراخيص الزراعية في مختلف المجالات تستكمل إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الوزارة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية جائحة كورونا
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استمرار قطاعات الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث أصدرت 2436 ترخيصاً جديداً منذ بداية جائحة كورونا في الفترة من 17 مارس حتى 26 مايو 2020، وذلك في مجالات "الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والثروة النباتية، وتربية النحل وإنتاج العسل، والخدمات الزراعية المساندة".

وقالت الوزارة: التراخيص الصادرة شملت: 222 ترخيصاً لمشاريع إنتاج الدواجن اللاحم والمسالخ الآلية وإنتاج البيض، و496 ترخيصاً لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، و18 ترخيصاً لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضَر والفواكه، و17 ترخيصاً لمشاريع الاستزراع السمكي، و6 تراخيص لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الفراولة، و5 تراخيص لمشاريع الخدمات التسويقية، وأربعة تراخيص لمشاريع تسمين العجول وتربية الأبقار لإنتاج الألبان، وثلاثة تراخيص لمشاريع الزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك، وترخيصين للمختبرات البيطرية، بالإضافة إلى 1663 ترخيصاً لمزاولة مهنة نحال للأفراد.

وأشارت إلى أن جميع إجراءات التراخيص الزراعية في مختلف المجالات تستكمل إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الوزارة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:39 PM

"البيئة" تصدر 2436 ترخيصاً لأنشطة زراعية منذ بداية جائحة كورونا

تضمنت مجالات "الثروات الحيوانية والسمكية والنباتية وتربية النحل"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استمرار قطاعات الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث أصدرت 2436 ترخيصاً جديداً منذ بداية جائحة كورونا في الفترة من 17 مارس حتى 26 مايو 2020، وذلك في مجالات "الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والثروة النباتية، وتربية النحل وإنتاج العسل، والخدمات الزراعية المساندة".

وقالت الوزارة: التراخيص الصادرة شملت: 222 ترخيصاً لمشاريع إنتاج الدواجن اللاحم والمسالخ الآلية وإنتاج البيض، و496 ترخيصاً لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، و18 ترخيصاً لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضَر والفواكه، و17 ترخيصاً لمشاريع الاستزراع السمكي، و6 تراخيص لمشاريع البيوت المحمية لإنتاج الفراولة، و5 تراخيص لمشاريع الخدمات التسويقية، وأربعة تراخيص لمشاريع تسمين العجول وتربية الأبقار لإنتاج الألبان، وثلاثة تراخيص لمشاريع الزراعة المائية بنظام الهيدروبونيك، وترخيصين للمختبرات البيطرية، بالإضافة إلى 1663 ترخيصاً لمزاولة مهنة نحال للأفراد.

وأشارت إلى أن جميع إجراءات التراخيص الزراعية في مختلف المجالات تستكمل إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الوزارة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

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