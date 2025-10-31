بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم "الأحد"، خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع؛ للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري. وقال "بيريتس" عبر "تويتر": "بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدمًا بالنسبة للسودان، وسأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان"؛ وفقًا لـ"رويترز". وبين أن "حمدوك" بصحة جيدة، لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته. وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات أمس دون أن يرد أي ذكر لنتائجها. وذكرت مصادر مقربة من "حمدوك" أنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائمًا قبل الانقلاب.

الممثل الأممي بالسودان يبحث خيارات الوساطة مع "حمدوك" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-31 بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم "الأحد"، خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع؛ للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.



وقال "بيريتس" عبر "تويتر": "بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدمًا بالنسبة للسودان، وسأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان"؛ وفقًا لـ"رويترز".



وبين أن "حمدوك" بصحة جيدة، لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.



وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات أمس دون أن يرد أي ذكر لنتائجها.



وذكرت مصادر مقربة من "حمدوك" أنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائمًا قبل الانقلاب.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 04:30 PM

الممثل الأممي بالسودان يبحث خيارات الوساطة مع "حمدوك" "بيريتس" بين أن رئيس الوزراء لا يزال قيد الإقامة الجبرية





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بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم "الأحد"، خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع؛ للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.



وقال "بيريتس" عبر "تويتر": "بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدمًا بالنسبة للسودان، وسأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان"؛ وفقًا لـ"رويترز".



وبين أن "حمدوك" بصحة جيدة، لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.



وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات أمس دون أن يرد أي ذكر لنتائجها.



وذكرت مصادر مقربة من "حمدوك" أنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائمًا قبل الانقلاب.