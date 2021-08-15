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وزير الداخلية الأفغاني: سنسلّم كابل لطالبان سلمياً.. وبريطانيا: سنحمي رعايانا

"ميرزاكول": قوات الأمن لا تزال تعمل على أمن العاصمة.. لن تتعرض لهجوم

قالت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد: إن بريطانيا تعمل على حماية مواطنيها ومساعدة موظفين بريطانيين سابقين ومؤهلين آخرين على مغادرة أفغانستان مع دخول مقاتلي طالبان إلى كابل.

وأفادت في منشور على "تويتر": "يعمل مسؤولو وزارة الداخلية الآن لحماية الرعايا البريطانيين ومساعدة الموظفين البريطانيين السابقين، وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للسفر إلى المملكة المتحدة"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأعلنت الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، أن مسلحي "طالبان" بدأوا في دخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

في غضون ذلك، صرح القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني عبدالستار ميرزاكول، بأن كابل لن تتعرض لهجوم، وسيتم تسليم المدينة إلى "طالبان" سلمياً، مشدداً على أن القوات الأمنية لا تزال تعمل على ضمان الأمن في العاصمة.

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وزير الداخلية الأفغاني: سنسلّم كابل لطالبان سلمياً.. وبريطانيا: سنحمي رعايانا
سبق

قالت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد: إن بريطانيا تعمل على حماية مواطنيها ومساعدة موظفين بريطانيين سابقين ومؤهلين آخرين على مغادرة أفغانستان مع دخول مقاتلي طالبان إلى كابل.

وأفادت في منشور على "تويتر": "يعمل مسؤولو وزارة الداخلية الآن لحماية الرعايا البريطانيين ومساعدة الموظفين البريطانيين السابقين، وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للسفر إلى المملكة المتحدة"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأعلنت الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، أن مسلحي "طالبان" بدأوا في دخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

في غضون ذلك، صرح القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني عبدالستار ميرزاكول، بأن كابل لن تتعرض لهجوم، وسيتم تسليم المدينة إلى "طالبان" سلمياً، مشدداً على أن القوات الأمنية لا تزال تعمل على ضمان الأمن في العاصمة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:15 PM

وزير الداخلية الأفغاني: سنسلّم كابل لطالبان سلمياً.. وبريطانيا: سنحمي رعايانا

"ميرزاكول": قوات الأمن لا تزال تعمل على أمن العاصمة.. لن تتعرض لهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد: إن بريطانيا تعمل على حماية مواطنيها ومساعدة موظفين بريطانيين سابقين ومؤهلين آخرين على مغادرة أفغانستان مع دخول مقاتلي طالبان إلى كابل.

وأفادت في منشور على "تويتر": "يعمل مسؤولو وزارة الداخلية الآن لحماية الرعايا البريطانيين ومساعدة الموظفين البريطانيين السابقين، وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للسفر إلى المملكة المتحدة"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأعلنت الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، أن مسلحي "طالبان" بدأوا في دخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

في غضون ذلك، صرح القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني عبدالستار ميرزاكول، بأن كابل لن تتعرض لهجوم، وسيتم تسليم المدينة إلى "طالبان" سلمياً، مشدداً على أن القوات الأمنية لا تزال تعمل على ضمان الأمن في العاصمة.

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