النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشيلي: تسجيل 3963 إصابة جديدة و45 وفاة إضافية بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 57 ألفاً و581 بعد تسجيل 3963 إصابة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في تقرير، بتسجيل 45 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19؛ ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 589 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 23992 شخصاً بعد إحصاء 1488 حالة تعافٍ جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية، الأسبوع الماضي، وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي، في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضاً حدودها وفرضت حظر التجول ليلاً في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تشيلي: تسجيل 3963 إصابة جديدة و45 وفاة إضافية بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 57 ألفاً و581 بعد تسجيل 3963 إصابة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في تقرير، بتسجيل 45 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19؛ ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 589 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 23992 شخصاً بعد إحصاء 1488 حالة تعافٍ جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية، الأسبوع الماضي، وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي، في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضاً حدودها وفرضت حظر التجول ليلاً في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحاً.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:42 PM

تشيلي: تسجيل 3963 إصابة جديدة و45 وفاة إضافية بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
348

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 57 ألفاً و581 بعد تسجيل 3963 إصابة إضافية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في تقرير، بتسجيل 45 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19؛ ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 589 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 23992 شخصاً بعد إحصاء 1488 حالة تعافٍ جديدة.

وقررت الحكومة التشيلية، الأسبوع الماضي، وضع "سانتياغو الكبرى" بالحجر الصحي، في محاولة لوقف انتشار الفيروس بهذه الجهة.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لوقف تفشي الوباء، أغلقت تشيلي أيضاً حدودها وفرضت حظر التجول ليلاً في جميع أنحاء البلاد من الساعة العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة