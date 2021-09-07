كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات سعود العسكر في تصريح له على قناة العربية أن شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية ستبدأ تصنيع سياراتها بالسعودية في العام 2024، بعد أن تقدمت بطلب لاعتماد الطراز لخط الإنتاج كما أن الشركة قد تقدمت للحصول على شهادة الاعتماد لخط الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "العسكر" أن صندوق الاستثمارات السعودي يمتلك حصة الأغلبية في "لوسيد" التي تتداول أسهمها بالسوق الأمريكي.
"العسكر": "لوسيد للسيارات الكهربائية" ستبدأ تصنيع مركباتها بالسعودية في العام 2024
هادي العصيميسبق2021-09-07
كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات سعود العسكر في تصريح له على قناة العربية أن شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية ستبدأ تصنيع سياراتها بالسعودية في العام 2024، بعد أن تقدمت بطلب لاعتماد الطراز لخط الإنتاج كما أن الشركة قد تقدمت للحصول على شهادة الاعتماد لخط الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "العسكر" أن صندوق الاستثمارات السعودي يمتلك حصة الأغلبية في "لوسيد" التي تتداول أسهمها بالسوق الأمريكي.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
11:38 PM
"العسكر": "لوسيد للسيارات الكهربائية" ستبدأ تصنيع مركباتها بالسعودية في العام 2024
كشف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات سعود العسكر في تصريح له على قناة العربية أن شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية ستبدأ تصنيع سياراتها بالسعودية في العام 2024، بعد أن تقدمت بطلب لاعتماد الطراز لخط الإنتاج كما أن الشركة قد تقدمت للحصول على شهادة الاعتماد لخط الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف "العسكر" أن صندوق الاستثمارات السعودي يمتلك حصة الأغلبية في "لوسيد" التي تتداول أسهمها بالسوق الأمريكي.