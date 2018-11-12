النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. كيف استعدت شوارع "الجوف" وتزيّنت لاستقبال ضيفها الكبير

ازدانت بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

ازدانت شوارع مدينة سكاكا ومدن منطقة الجوف بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبعبارات الترحيب بمقدمه لمنطقة الجوف خلال زيارته المرتقبة -أيده الله- لمنطقة الجوف والمقرّر لها خلال الأيام القليلة القادمة .

واستعدت المنطقة بمحافظاتها وجهاتها الحكومية وأهاليها لاستقبال المليك المفدّى خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لمنطقة الجوف بتجهيزات كبيرة ومميزة تليق بهذه المناسبة التاريخية.

يأتي هذا فيما دعت عدد من بلديات ومراكز المحافظات والقرى الأهالي لحفل تقيمه لهم بهذه المناسبة الغالية يشمل عدداً من الفعاليات الوطنية والجوائز والعديد من الفقرات المنوعة، والتي تأتي بتوجيهات من أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. كيف استعدت شوارع "الجوف" وتزيّنت لاستقبال ضيفها الكبير
سبق

ازدانت شوارع مدينة سكاكا ومدن منطقة الجوف بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبعبارات الترحيب بمقدمه لمنطقة الجوف خلال زيارته المرتقبة -أيده الله- لمنطقة الجوف والمقرّر لها خلال الأيام القليلة القادمة .

واستعدت المنطقة بمحافظاتها وجهاتها الحكومية وأهاليها لاستقبال المليك المفدّى خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لمنطقة الجوف بتجهيزات كبيرة ومميزة تليق بهذه المناسبة التاريخية.

يأتي هذا فيما دعت عدد من بلديات ومراكز المحافظات والقرى الأهالي لحفل تقيمه لهم بهذه المناسبة الغالية يشمل عدداً من الفعاليات الوطنية والجوائز والعديد من الفقرات المنوعة، والتي تأتي بتوجيهات من أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
07:40 PM

شاهد.. كيف استعدت شوارع "الجوف" وتزيّنت لاستقبال ضيفها الكبير

ازدانت بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
3,791

ازدانت شوارع مدينة سكاكا ومدن منطقة الجوف بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبعبارات الترحيب بمقدمه لمنطقة الجوف خلال زيارته المرتقبة -أيده الله- لمنطقة الجوف والمقرّر لها خلال الأيام القليلة القادمة .

واستعدت المنطقة بمحافظاتها وجهاتها الحكومية وأهاليها لاستقبال المليك المفدّى خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لمنطقة الجوف بتجهيزات كبيرة ومميزة تليق بهذه المناسبة التاريخية.

يأتي هذا فيما دعت عدد من بلديات ومراكز المحافظات والقرى الأهالي لحفل تقيمه لهم بهذه المناسبة الغالية يشمل عدداً من الفعاليات الوطنية والجوائز والعديد من الفقرات المنوعة، والتي تأتي بتوجيهات من أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,456
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,731
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,225
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,332

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة