الشرقية.. مجلس المسؤولية الاجتماعية يكشف تفاصيل فعالية "خيرات وطن"

تسلّط الضوء على الموارد الطبيعية والزراعية والموروث الثقافي والشعبي

أعلن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، أنه وبتوجيهات من رئيسة مجلس الأمناء الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود؛ يشارك المجلس -بالتعاون مع أرامكو السعودية- في احتفاليات اليوم الوطني ٨٩ بإطلاقه فعالية "خيرات وطن" التي هي امتداد لمشروع "السوق المحلي" التابع للمجلس.

وصرّح الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، لولوة الشمري أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على خيرات الوطن وموارده الطبيعية والزراعية وموروثه الثقافي والشعبي، والتأكيد على مسؤولية الحفاظ على هذه الخيرات، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء ورفع ثقافة المجتمع بالمنتج المحلي.

وأضافت "الشمري" أن فعالية "خيرات وطن" هي امتداد لمشروع "السوق المحلي" الذي أطلقه المجلس في نهاية يونيو الماضي؛ بهدف دعم المنتجات المحلية وتنمية وتعزيز القطاع الزراعي، ولعرض وترويج ما جادت به مَزارع الوطن من خيرات جناها مُزارعو الوطن.

وأكدت أن السوق المحلي قدّمته رئيسة مجلس الأمناء الأميرة عبير بنت فيصل؛ لتذليل التحديات التي يواجهها المزارع السعودي، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 من رؤية 2030 بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد البيئية، وإيجاد وتطبيق أفضل الحلول المبتكرة والمستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية؛ للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.

وبيّنت "الشمري" أنه تم اختيار منتزه أرامكو البيئي ٣، مقرًا لإقامة الفعالية؛ لاحتضانه "السوق المحلي" في الفترة الماضية، وقد تم تقسيم المنتزه إلى أقسام متنوعة تناسب مع جميع الأعمار وكل فئات المجتمع.

واختتمت بأن بطاقات الدعوة التي تم توزيعها صُممت بعناية وبطريقة مميزة؛ بحيث تضم أهم منتج في كل منطقة من مناطق المملكة؛ لتكون رمزًا لخيرات الوطن.