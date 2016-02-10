النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دفعة فبراير من "حساب المواطن" .. إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع

١٢ مليوناً تعويضات للدفعة السابقة و٢.٣ مليون مستفيد حصلوا على الاستحقاق الكامل

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم، أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير، كما تمّ إيداع ١٢ مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة؛ مبيناً أن ٢.٣ مليون مستفيد حصلوا على الاستحقاق الكامل.

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الحالية 66 مليار ريال سعودي.

وكان "حساب المواطن" قد بدأ اليوم، إيداع الدفعة رقم 27 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين في السعودية مع الساعات الأولى من اليوم الإثنين 10 فبراير.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دفعة فبراير من "حساب المواطن" .. إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع
سبق

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم، أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير، كما تمّ إيداع ١٢ مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة؛ مبيناً أن ٢.٣ مليون مستفيد حصلوا على الاستحقاق الكامل.

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الحالية 66 مليار ريال سعودي.

وكان "حساب المواطن" قد بدأ اليوم، إيداع الدفعة رقم 27 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين في السعودية مع الساعات الأولى من اليوم الإثنين 10 فبراير.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:28 PM

دفعة فبراير من "حساب المواطن" .. إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع

١٢ مليوناً تعويضات للدفعة السابقة و٢.٣ مليون مستفيد حصلوا على الاستحقاق الكامل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
891

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم، أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير، كما تمّ إيداع ١٢ مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة؛ مبيناً أن ٢.٣ مليون مستفيد حصلوا على الاستحقاق الكامل.

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الحالية 66 مليار ريال سعودي.

وكان "حساب المواطن" قد بدأ اليوم، إيداع الدفعة رقم 27 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين في السعودية مع الساعات الأولى من اليوم الإثنين 10 فبراير.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,473
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,210
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,097
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,591

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة