دفعة فبراير من "حساب المواطن" .. إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع

١٢ مليوناً تعويضات للدفعة السابقة و٢.٣ مليون مستفيد حصلوا على الاستحقاق الكامل

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم، أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.6 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير، كما تمّ إيداع ١٢ مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة؛ مبيناً أن ٢.٣ مليون مستفيد حصلوا على الاستحقاق الكامل.

وبلغ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الحالية 66 مليار ريال سعودي.

وكان "حساب المواطن" قد بدأ اليوم، إيداع الدفعة رقم 27 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين في السعودية مع الساعات الأولى من اليوم الإثنين 10 فبراير.

وكان إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.