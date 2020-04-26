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بعد فرنسا .. هذه الدولة تحذّر من استخدام أدوية الملاريا في علاج "كورونا"

إدارة الصحة: قد يسببان آثارًا جانبية خطيرة بينها مشكلات في نبضات القلب

بعد أيام من إصدار فرنسا تحذيرًا مماثلًا، حذّرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا، هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين، لمكافحة مرض كوفيد-19 أو علاجه.

وقالت إدارة الصحة الكندية: إن هذين العقارين قد يسببان آثارًا جانبية خطيرة من بينها مشكلات في نبضات القلب، ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.

وبحسب "رويترز"، سبَق ذلك توجيه وكالة الأدوية الفرنسية، السبت، تحذير للأطباء من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، كما أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرًا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وذكرت أن أكثر من نصف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليًا لفيروس كورونا المستجد؛ ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.

وأعلنت الوكالة أنه منذ ظهر الوباء، تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة في 80% من الحالات المعلنة.

وضمت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، صوتها للأصوات القلقة من استخدام أدوية الملاريا.

وأفادت الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقرًّا، بأن "الدراسات الأخيرة سجلت مشكلات خطيرة في نبضات القلب، وفي بعض الحالات مميتة عند استخدام كلوروكوين أو هيدروكسي كلوروكوين؛ خصوصًا عند استخدامهما بجرعات عالية أو إلى جانب مضاد الالتهابات أزيترومايسين".

فيروس كورونا الجديد

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بعد فرنسا .. هذه الدولة تحذّر من استخدام أدوية الملاريا في علاج "كورونا"
سبق

بعد أيام من إصدار فرنسا تحذيرًا مماثلًا، حذّرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا، هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين، لمكافحة مرض كوفيد-19 أو علاجه.

وقالت إدارة الصحة الكندية: إن هذين العقارين قد يسببان آثارًا جانبية خطيرة من بينها مشكلات في نبضات القلب، ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.

وبحسب "رويترز"، سبَق ذلك توجيه وكالة الأدوية الفرنسية، السبت، تحذير للأطباء من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، كما أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرًا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وذكرت أن أكثر من نصف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليًا لفيروس كورونا المستجد؛ ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.

وأعلنت الوكالة أنه منذ ظهر الوباء، تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة في 80% من الحالات المعلنة.

وضمت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، صوتها للأصوات القلقة من استخدام أدوية الملاريا.

وأفادت الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقرًّا، بأن "الدراسات الأخيرة سجلت مشكلات خطيرة في نبضات القلب، وفي بعض الحالات مميتة عند استخدام كلوروكوين أو هيدروكسي كلوروكوين؛ خصوصًا عند استخدامهما بجرعات عالية أو إلى جانب مضاد الالتهابات أزيترومايسين".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:00 AM

بعد فرنسا .. هذه الدولة تحذّر من استخدام أدوية الملاريا في علاج "كورونا"

إدارة الصحة: قد يسببان آثارًا جانبية خطيرة بينها مشكلات في نبضات القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أيام من إصدار فرنسا تحذيرًا مماثلًا، حذّرت إدارة الصحة في كندا من استخدام أدوية الملاريا، هيدروكسي كلوروكوين والكلوركوين، لمكافحة مرض كوفيد-19 أو علاجه.

وقالت إدارة الصحة الكندية: إن هذين العقارين قد يسببان آثارًا جانبية خطيرة من بينها مشكلات في نبضات القلب، ونصحت بعدم استخدام هذين العقارين إلا بناء على وصفة من طبيب.

وبحسب "رويترز"، سبَق ذلك توجيه وكالة الأدوية الفرنسية، السبت، تحذير للأطباء من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، كما أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرًا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وذكرت أن أكثر من نصف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليًا لفيروس كورونا المستجد؛ ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.

وأعلنت الوكالة أنه منذ ظهر الوباء، تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة في 80% من الحالات المعلنة.

وضمت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، صوتها للأصوات القلقة من استخدام أدوية الملاريا.

وأفادت الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقرًّا، بأن "الدراسات الأخيرة سجلت مشكلات خطيرة في نبضات القلب، وفي بعض الحالات مميتة عند استخدام كلوروكوين أو هيدروكسي كلوروكوين؛ خصوصًا عند استخدامهما بجرعات عالية أو إلى جانب مضاد الالتهابات أزيترومايسين".

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