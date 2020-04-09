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تسريب صورة "قبل البيع" لهاتف "غوغل بيكسل 4 أيه"

عرضت تقارير صحفية تسريبات لصورة عبوة "قبل البيع" الخاصة بهاتف "غوغل بيكسل 4 أيه" الجديد المرتقب.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، الصورة المسربة التي تكشف معلومات جديدة حول هاتف "غوغل بيكسل 4 أيه" المرتقب.

ويظهر من خلال عبوة "قبل البيع" المسربة، أنها تظهر بتصميم أبيض يغطي ثلثَي الجزء الخلفي من الهاتف تقريبًا.

وتكشف العبوة كذلك نتوءَ الكاميرا المربع في الزاوية اليسرى العليا لهاتف "بيكسل 4 أيه".

ويظهر كذلك على تلك العبوة أن زر التشغيل باللون الأبيض في النسخة سوداء اللون.

ولم تعلن "غوغل" بعد، موعد طرح هاتفها بصورة رسمية.

كان من المتوقّع أن يتم الإعلان عنه في مؤتمر "غوغل" للمطورين، لكن الشركة الأمريكية ألغت المؤتمر بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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تسريب صورة "قبل البيع" لهاتف "غوغل بيكسل 4 أيه"
سبق

عرضت تقارير صحفية تسريبات لصورة عبوة "قبل البيع" الخاصة بهاتف "غوغل بيكسل 4 أيه" الجديد المرتقب.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، الصورة المسربة التي تكشف معلومات جديدة حول هاتف "غوغل بيكسل 4 أيه" المرتقب.

ويظهر من خلال عبوة "قبل البيع" المسربة، أنها تظهر بتصميم أبيض يغطي ثلثَي الجزء الخلفي من الهاتف تقريبًا.

وتكشف العبوة كذلك نتوءَ الكاميرا المربع في الزاوية اليسرى العليا لهاتف "بيكسل 4 أيه".

ويظهر كذلك على تلك العبوة أن زر التشغيل باللون الأبيض في النسخة سوداء اللون.

ولم تعلن "غوغل" بعد، موعد طرح هاتفها بصورة رسمية.

كان من المتوقّع أن يتم الإعلان عنه في مؤتمر "غوغل" للمطورين، لكن الشركة الأمريكية ألغت المؤتمر بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:35 PM

تسريب صورة "قبل البيع" لهاتف "غوغل بيكسل 4 أيه"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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عرضت تقارير صحفية تسريبات لصورة عبوة "قبل البيع" الخاصة بهاتف "غوغل بيكسل 4 أيه" الجديد المرتقب.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، الصورة المسربة التي تكشف معلومات جديدة حول هاتف "غوغل بيكسل 4 أيه" المرتقب.

ويظهر من خلال عبوة "قبل البيع" المسربة، أنها تظهر بتصميم أبيض يغطي ثلثَي الجزء الخلفي من الهاتف تقريبًا.

وتكشف العبوة كذلك نتوءَ الكاميرا المربع في الزاوية اليسرى العليا لهاتف "بيكسل 4 أيه".

ويظهر كذلك على تلك العبوة أن زر التشغيل باللون الأبيض في النسخة سوداء اللون.

ولم تعلن "غوغل" بعد، موعد طرح هاتفها بصورة رسمية.

كان من المتوقّع أن يتم الإعلان عنه في مؤتمر "غوغل" للمطورين، لكن الشركة الأمريكية ألغت المؤتمر بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد.

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