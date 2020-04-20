عادت للارتفاع مُجدداً.. الطائف تسجّل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا"

استمرار ثبات حالات التعافي عند 16 والنشطة 104

عادت محافظة الطائف لتسجيل ارتفاع في معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المُستجد، اليوم الأحد، وذلك بـ 16 حالة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بها إلى 120 حالة، وتظل ثابتة بالمركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.

واستمر عدد حالات التعافي في الطائف، ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغت الحالات النشطة 104 حالات.