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عادت للارتفاع مُجدداً.. الطائف تسجّل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا"

استمرار ثبات حالات التعافي عند 16 والنشطة 104

عادت محافظة الطائف لتسجيل ارتفاع في معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المُستجد، اليوم الأحد، وذلك بـ 16 حالة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بها إلى 120 حالة، وتظل ثابتة بالمركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.

واستمر عدد حالات التعافي في الطائف، ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغت الحالات النشطة 104 حالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عادت للارتفاع مُجدداً.. الطائف تسجّل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

عادت محافظة الطائف لتسجيل ارتفاع في معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المُستجد، اليوم الأحد، وذلك بـ 16 حالة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بها إلى 120 حالة، وتظل ثابتة بالمركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.

واستمر عدد حالات التعافي في الطائف، ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغت الحالات النشطة 104 حالات.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:04 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:18 PM

عادت للارتفاع مُجدداً.. الطائف تسجّل 16 إصابة جديدة بـ"كورونا"

استمرار ثبات حالات التعافي عند 16 والنشطة 104

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
3,146

عادت محافظة الطائف لتسجيل ارتفاع في معدل الإصابات بفيروس "كورونا" المُستجد، اليوم الأحد، وذلك بـ 16 حالة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بها إلى 120 حالة، وتظل ثابتة بالمركز التاسع من حيث عدد الإصابات على مستوى المملكة.

واستمر عدد حالات التعافي في الطائف، ثابتاً عند 16 حالة حتى الآن، فيما بلغت الحالات النشطة 104 حالات.

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