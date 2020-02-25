النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مطار الملك عبدالعزيز يحتفي باليوم الوطني الكويتي

من خلال توزيع الورود والحلوى والهدايا على الركاب

احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار.

جاء ذلك بحضور مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور و القنصل العام لدولة الكويت وائل عبيد العنزي وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

وقام مدير عام المطار و القنصل العام الكويتي بتوديع المسافرين المغادرين إلى دولة الكويت، حيث رُدِّدَ النشيد الوطني الكويتي، ووُزِّعَت الورود والحلوى والهدايا على الركاب، إضافةً إلى توزيع أوشحة تحمل شعاري البلدين الشقيقين على المسافرين، تعبيرًا عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي: هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين، معربًا عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني للكويت.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطار الملك عبدالعزيز يحتفي باليوم الوطني الكويتي
سبق

احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار.

جاء ذلك بحضور مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور و القنصل العام لدولة الكويت وائل عبيد العنزي وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

وقام مدير عام المطار و القنصل العام الكويتي بتوديع المسافرين المغادرين إلى دولة الكويت، حيث رُدِّدَ النشيد الوطني الكويتي، ووُزِّعَت الورود والحلوى والهدايا على الركاب، إضافةً إلى توزيع أوشحة تحمل شعاري البلدين الشقيقين على المسافرين، تعبيرًا عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي: هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين، معربًا عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني للكويت.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
03:45 PM

مطار الملك عبدالعزيز يحتفي باليوم الوطني الكويتي

من خلال توزيع الورود والحلوى والهدايا على الركاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
787

احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار.

جاء ذلك بحضور مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور و القنصل العام لدولة الكويت وائل عبيد العنزي وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

وقام مدير عام المطار و القنصل العام الكويتي بتوديع المسافرين المغادرين إلى دولة الكويت، حيث رُدِّدَ النشيد الوطني الكويتي، ووُزِّعَت الورود والحلوى والهدايا على الركاب، إضافةً إلى توزيع أوشحة تحمل شعاري البلدين الشقيقين على المسافرين، تعبيرًا عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي: هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين، معربًا عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني للكويت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,806
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,628
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,930

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة