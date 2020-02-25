مطار الملك عبدالعزيز يحتفي باليوم الوطني الكويتي

من خلال توزيع الورود والحلوى والهدايا على الركاب

احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي باليوم الوطني الـ 59 لدولة الكويت الشقيقة، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار.

جاء ذلك بحضور مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور و القنصل العام لدولة الكويت وائل عبيد العنزي وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

وقام مدير عام المطار و القنصل العام الكويتي بتوديع المسافرين المغادرين إلى دولة الكويت، حيث رُدِّدَ النشيد الوطني الكويتي، ووُزِّعَت الورود والحلوى والهدايا على الركاب، إضافةً إلى توزيع أوشحة تحمل شعاري البلدين الشقيقين على المسافرين، تعبيرًا عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي: هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين، معربًا عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني للكويت.