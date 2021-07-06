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عنوانها سد النهضة.. رسالة هامة من "البرلمان العربي" إلى "مجلس الأمن"

"العسومي": غير مقبول فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب

طالَبَ البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفًا مُلزمًا خلال جلسة الخميس المقبل، يُفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في رسالة بعث بها لرئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير: إن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقًا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب.

وشدد "العسومي" على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن، يحقق مصالح جميع الأطراف؛ باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي.

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عنوانها سد النهضة.. رسالة هامة من "البرلمان العربي" إلى "مجلس الأمن"
سبق

طالَبَ البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفًا مُلزمًا خلال جلسة الخميس المقبل، يُفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في رسالة بعث بها لرئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير: إن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقًا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب.

وشدد "العسومي" على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن، يحقق مصالح جميع الأطراف؛ باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
01:29 PM

عنوانها سد النهضة.. رسالة هامة من "البرلمان العربي" إلى "مجلس الأمن"

"العسومي": غير مقبول فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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طالَبَ البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفًا مُلزمًا خلال جلسة الخميس المقبل، يُفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في رسالة بعث بها لرئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير: إن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقًا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب.

وشدد "العسومي" على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن، يحقق مصالح جميع الأطراف؛ باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي.

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