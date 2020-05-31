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"نوافذ" التطوعية تدشن مبادرة "مسجدي" لتطهير وتعقيم بيوت الله

بدأت من جامع الشويعر غرب الرياض

دشن أعضاء جمعية "نوافذ" للأعمال التطوعية، مبادرة "مسجدي"، لتنظيف وتعقيم وتطهير بيوت الله، تزامنًا مع عودة فتح المساجد.

وكانت المحطة الأولى للمبادرة من جامع الشويعر، غرب مدينة الرياض.

وعبر مسؤول المبادرة محمد الغامدي، عن سعادة الجميع بقرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعود بالنفع العام والمصلحة الكبرى لصحة المواطن والمقيم.

فيما شكر إمام وخطيب الجامع الشيخ علي بن سالم الشمراني، إدارة وأعضاء "نوافذ" التطوعي على المبادرة الهادفة والإيجابية والجهود المبذولة التي يقومون بها في ظل جائحة وفيروس كورونا، ومن ضمنها مبادرة "مسجدي" التي رأينا من خلالها الإنجاز والأداء المميز والتقيّد بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

ومن جانبه قال يحيى زيلع، من "العلاقات العامة": إن من مسؤولية إدارة "نوافذ" للأعمال التطوعية، المساهمة والتعاون وتنفيذ المبادرات التطوعية والحملات التوعوية التي تساهم في خدمة الوطن والمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نوافذ" التطوعية تدشن مبادرة "مسجدي" لتطهير وتعقيم بيوت الله
سبق

دشن أعضاء جمعية "نوافذ" للأعمال التطوعية، مبادرة "مسجدي"، لتنظيف وتعقيم وتطهير بيوت الله، تزامنًا مع عودة فتح المساجد.

وكانت المحطة الأولى للمبادرة من جامع الشويعر، غرب مدينة الرياض.

وعبر مسؤول المبادرة محمد الغامدي، عن سعادة الجميع بقرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعود بالنفع العام والمصلحة الكبرى لصحة المواطن والمقيم.

فيما شكر إمام وخطيب الجامع الشيخ علي بن سالم الشمراني، إدارة وأعضاء "نوافذ" التطوعي على المبادرة الهادفة والإيجابية والجهود المبذولة التي يقومون بها في ظل جائحة وفيروس كورونا، ومن ضمنها مبادرة "مسجدي" التي رأينا من خلالها الإنجاز والأداء المميز والتقيّد بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

ومن جانبه قال يحيى زيلع، من "العلاقات العامة": إن من مسؤولية إدارة "نوافذ" للأعمال التطوعية، المساهمة والتعاون وتنفيذ المبادرات التطوعية والحملات التوعوية التي تساهم في خدمة الوطن والمجتمع.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
04:27 PM

"نوافذ" التطوعية تدشن مبادرة "مسجدي" لتطهير وتعقيم بيوت الله

بدأت من جامع الشويعر غرب الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن أعضاء جمعية "نوافذ" للأعمال التطوعية، مبادرة "مسجدي"، لتنظيف وتعقيم وتطهير بيوت الله، تزامنًا مع عودة فتح المساجد.

وكانت المحطة الأولى للمبادرة من جامع الشويعر، غرب مدينة الرياض.

وعبر مسؤول المبادرة محمد الغامدي، عن سعادة الجميع بقرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تعود بالنفع العام والمصلحة الكبرى لصحة المواطن والمقيم.

فيما شكر إمام وخطيب الجامع الشيخ علي بن سالم الشمراني، إدارة وأعضاء "نوافذ" التطوعي على المبادرة الهادفة والإيجابية والجهود المبذولة التي يقومون بها في ظل جائحة وفيروس كورونا، ومن ضمنها مبادرة "مسجدي" التي رأينا من خلالها الإنجاز والأداء المميز والتقيّد بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

ومن جانبه قال يحيى زيلع، من "العلاقات العامة": إن من مسؤولية إدارة "نوافذ" للأعمال التطوعية، المساهمة والتعاون وتنفيذ المبادرات التطوعية والحملات التوعوية التي تساهم في خدمة الوطن والمجتمع.

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