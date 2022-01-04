1700 متطوع ومتطوعة يشاركون بمبادرة تشجير متنزه سيسد الوطني بالطائف

زراعة أكثر من 4500 شتلة متنوعة ضمن حملة "لنجعلها خضراء"

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم زراعة أكثر من (4500) شتلة من (السدر) و(الطلح) و(الضهيان) بمنتزه الطائف الوطني بسيسد، في مبادرة التشجير التي انطلقت من 23 ربيع الأول إلى 20 جمادى الأولى بزراعة 500 شتلة كل يوم جمعة على مدار (9) أسابيع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة "لنجعلها خضراء" التي سَبَق أن أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ فهي تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير، عبر تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين جودة الحياة.

من جهته قال المهندس سامي الجعيد مدير المنتزه الوطني بسييسد: إن أكثر من (1700) متطوع ومتطوعة شاركوا في المبادرة التطوعية.

وأكد "الجعيد" أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى رفع نسبة الوعي المجتمعي؛ مشيرًا إلى أن أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك؛ هي البرامج التطوعية وحملات التشجير، بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة.

ولفت إلى أن المبادرة تأتي امتدادًا لحزمة من الأهداف التي تستلهم الرؤية التنموية لبلادنا؛ حيث تعتبر الاستدامة بجوانبها الثلاثة (الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي) أحد المستهدفات الرئيسية لها.

ويُعتبر متنزه الطائف الوطني متنزهًا طبيعيًّا شاسع المساحة، وله طبيعة جغرافية مميزة؛ حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة ومن أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، ويحتضن المتنزه عددًا من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري "سيسد" الشهير، الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.

ودعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بمنطقة مكة المكرمة، كافة شرائح المجتمع والمهتمين بالعمل التطوعي، إلى المشاركة في الفرص التطوعية ضمن حملة "لنجعلها خضراء" التي تطرحها الجمعيات البيئية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي بالتعاون مع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة؛ حيث توفر العديد من المجالات التطوعية وتشمل مشروعات التشجير ونثر البذور وإنتاج الشتلات في المتنزهات الوطنية وحملات نظافة الغطاء النباتي والتصوير البيئي.

وأكد المركز أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد؛ بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة ودعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية واستثمار طاقات الشباب الإيجابية؛ بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير.