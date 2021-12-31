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بسبب سوء الطقس.. القاهرة مطالب بعدم خروج المواطنين للشوارع

طالب محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.
وطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا في حالات الضرورة، حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع تراكمات المياه، تزامنًا مع موجة طقس مضطرب حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات المقبلة.
كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.
كما شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا، للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

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بسبب سوء الطقس.. القاهرة مطالب بعدم خروج المواطنين للشوارع
سبق

طالب محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.
وطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا في حالات الضرورة، حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع تراكمات المياه، تزامنًا مع موجة طقس مضطرب حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات المقبلة.
كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.
كما شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا، للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:34 PM

بسبب سوء الطقس.. القاهرة مطالب بعدم خروج المواطنين للشوارع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.
وطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا في حالات الضرورة، حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع تراكمات المياه، تزامنًا مع موجة طقس مضطرب حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات المقبلة.
كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.
كما شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا، للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

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