تسوير مقبرة "مغادية جازان" يتفاعل.. والسكان: أين اختفت لوحة "نزاهة"؟!

بعد أن أكدت البلدية تسليمها لمقاول وتوجيه عدة إنذارت له بسبب البطء



تفاعلت مجدداً قضية تسوير مقبرة "المغادية" بجازان حيث تساءل السكان بعد أن نشرت "سبق" يوم أمس تقريراً تحت عنوان: "مقبرة المغادية بجازان.. الكلاب تمتهن حرمة الأموات"، حيث تساءلوا عن سبب غياب لوحة المشروع والتي اشترطتها هيئة مكافحة الفساد نزاهة في أي مشروع قبل تنفيذه بعدما أكدت البلدية أنه تم تسليم المشروع لمقاول وقد تم توجيه عدة إنذارات له بسبب بطء العمل.

وتفصيلاً، وجهت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بضرورة وضع لوحة بمقاييس محددة يمكن قراءتها عن بعد على كل مشروع، تتضمن اسم المشروع واسم المقاول المتعاقد معه وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد وتاريخ انتهاء التمديد واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع عقد الاستشاري وقيمته.



وبينت الهيئة: حتى تكون المشاريع واضحة لدى المواطنين ويمكنهم من متابعتها وإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظات حولها، وذلك لأن المشروعات تخص المواطنين وأنشئت من أجلهم وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة.

وطالب الأهالي بسرعة تسويرها حفاظاً على حرمة القبور من الامتهان بفعل الحيوانات الضالة والمواشي، موضحين أن مطالباتهم منذ 10 أعوام لم تفلح في وضع "طوبة" واحدة بالموقع!.

ونقل حسين فهام، المطالب باسم السكان لـ"سبق"قائلاً إنه تقدم بطلب للبلدية قبل نحو 10 أعوام، ولكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، مشيراً إلى أن القبور تُمتهن بشكل مستمر بسبب الكلاب الضالة والمواشي لعدم وجود سور يحميها.

وأوضح أن فاعل خير حضر قبل نحو ثلاثة أعوام، ووعد بالتكفل بتسوير المقبرة بالكامل، وتخصيص مبلغ مالي لذلك، مضيفًا: "عندما سمعنا بتسليم المشروع من قِبل البلدية لمقاول، فضلنا أن يكون من خلال الجهة الحكومية حتى تكون هي الرقيب، وأيضاً يكون التنفيذ وفق أعلى المواصفات، وتكون المساحة أوسع، فتوقف مشروع فاعل الخير بطلب منا، على أمل تنفيذ مشروع البلدية، والذي لم نره حتى الآن!".

وتابع: "بعد مدة زمنية طويلة حضر المقاول لمعاينة الموقع إلا أن المفاجأة كانت رفضه لضم ثلاثة قبور للمشروع بالمقبرة نفسها، بحجة أن المساحة المتفق عليها ستكون أكبر من العقد المبرم مع الجهة الحكومية في حال أدرجت" -على حد تعبيره-.

وأردف: "الأمر الذي دفعنا للاعتراض على التسوير بهذه الطريقة، ليختفي المقاول بعدها"، وتساءل باسم السكان: "أين ذهب المشروع؟!" مطالباً أمانة جازان بسرعة التنفيذ والالتفات للمقبرة وإدراجها بشكل عاجل ضمن المشروعات احتراماً للأموات.



من جانب آخر، قال رئيس بلدية العارضة جبران التليدي، لـ"سبق": "إن مقبرة المغادية ضمن المشروعات القائمة، وهي مسلمة للمقاول هذا العام، ولم ينسحب.

وبيّن أنه استلمها ضمن أربع مقابر أخرى، لافتاً إلى أن عمل المقاول يسير ببطء وتم توجيه عدة إنذارات له بخصوص تأخره في تنفيذ الأعمال.