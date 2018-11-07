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"التحالف الدولي" يقتل 65 "داعشيًّا" في سوريا

استهدفهم بغارات على مدار 3 أيام

قُتل 65 إرهابيًّا على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال ثلاثة أيام في شرق سوريا، وخصوصاً في غارات جوية شنّها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء).

وأوضح المرصد أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من "داعش" قُتلوا في قصف من التحالف الدولي خلال هجومهم على حقل التنك النفطي في دير الزور؛ حيث تتمركز قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، التي يدعمها التحالف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".


وأتى هذا الإعلان بُعَيْد إعلان مدير المرصد رامي عبد الرحمن مقتل 28 "داعشيًّا" في قصف شنه التحالف الدولي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

واستهدفت الغارات، الثلاثاء، بشكل خاص، الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الهجوم على حقل الأزرق النفطي، الذي تسيطر عليه "قسد" في شمال بلدة هجين التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التحالف الدولي" يقتل 65 "داعشيًّا" في سوريا
سبق

قُتل 65 إرهابيًّا على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال ثلاثة أيام في شرق سوريا، وخصوصاً في غارات جوية شنّها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء).

وأوضح المرصد أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من "داعش" قُتلوا في قصف من التحالف الدولي خلال هجومهم على حقل التنك النفطي في دير الزور؛ حيث تتمركز قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، التي يدعمها التحالف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".


وأتى هذا الإعلان بُعَيْد إعلان مدير المرصد رامي عبد الرحمن مقتل 28 "داعشيًّا" في قصف شنه التحالف الدولي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

واستهدفت الغارات، الثلاثاء، بشكل خاص، الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الهجوم على حقل الأزرق النفطي، الذي تسيطر عليه "قسد" في شمال بلدة هجين التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيم.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:19 PM

"التحالف الدولي" يقتل 65 "داعشيًّا" في سوريا

استهدفهم بغارات على مدار 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 65 إرهابيًّا على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال ثلاثة أيام في شرق سوريا، وخصوصاً في غارات جوية شنّها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء).

وأوضح المرصد أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من "داعش" قُتلوا في قصف من التحالف الدولي خلال هجومهم على حقل التنك النفطي في دير الزور؛ حيث تتمركز قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، التي يدعمها التحالف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".


وأتى هذا الإعلان بُعَيْد إعلان مدير المرصد رامي عبد الرحمن مقتل 28 "داعشيًّا" في قصف شنه التحالف الدولي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

واستهدفت الغارات، الثلاثاء، بشكل خاص، الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الهجوم على حقل الأزرق النفطي، الذي تسيطر عليه "قسد" في شمال بلدة هجين التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيم.

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