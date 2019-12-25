النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بدر بن سلطان" يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة بإمارة مكة والمحافظات والمراكز

استنادًا إلى تنبيهات "الصحة" بخصوص الأضرار المحتملة لكسوف الشمس

وجَّه أمير مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بتأخير دوام يوم غد الخميس في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى ‏الساعة التاسعة صباحًا.

جاء ذلك استنادًا إلى التنبيهات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الأضرار المحتملة نتيجة كسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.

أمير مكة بالنيابة الأمير بد بن سلطان تأخير الدوام إمارة مكة المكرمة كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بدر بن سلطان" يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة بإمارة مكة والمحافظات والمراكز
سبق

وجَّه أمير مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بتأخير دوام يوم غد الخميس في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى ‏الساعة التاسعة صباحًا.

جاء ذلك استنادًا إلى التنبيهات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الأضرار المحتملة نتيجة كسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:13 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:44 PM

"بدر بن سلطان" يوجِّه بتأخير الدوام للساعة التاسعة بإمارة مكة والمحافظات والمراكز

استنادًا إلى تنبيهات "الصحة" بخصوص الأضرار المحتملة لكسوف الشمس

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
1,771

وجَّه أمير مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، بتأخير دوام يوم غد الخميس في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها إلى ‏الساعة التاسعة صباحًا.

جاء ذلك استنادًا إلى التنبيهات الواردة من وزارة الصحة بخصوص الأضرار المحتملة نتيجة كسوف الشمس، وحرصًا على سلامة الموظفين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,485
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,848
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,366

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة