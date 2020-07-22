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أصوات التفحيط تقض مضاجع سكان "ذيبية حفر الباطن".. ومطالب بتدخل الجهات المعنية

"سبق" رصدت وجود المفحطين وسلوكياتهم الخطرة  في الطرقات العامة بالمدينة

أبدى عددٌ من سكان مركز الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن انزعاجهم وقلقهم بسبب التفحيط وسلوكيات القيادة المتهورة من قِبل بعض الشباب وقائدي المركبات في الطرقات العامة بالمدينة.

وفي التفاصيل؛ فقد أكد المواطن فيصل الشيباني أحد سكان الذيبية أنهم يعانون بسبب إزعاج المفحطين وتصرفاتهم الخطرة في طرق المحافظة العامة.

وقال: لقد أصبح النزول للطرقات العامة لدينا بمثابة المغامرة وذلك بسبب تهور بعض السائقين المستمر وسلوكياتهم المتهورة غير آبهين بأي عقوبات أو رادع وذلك ما نلاحظه بشكل متكرر ولاسيما في شارع الستين وفي الساحات المفتوحة وبعض الطرق الفرعية الأخرى بالمدينة.

من جانب آخر، طالب المواطن سعود الشيباني عبر سبق الجهات المختصة ممثلة في إدارة المرور بالتدخل وضبط كل المخالفات والسلوكيات المتهورة مثل عكس السير باستمرار والقيادة بتهور أمام المرافق العامة والحدائق وغيرها.

وأكد أنه تقدم ببلاغ لدى مرور مركز الذيبية في وقت سابق حيث وجد التجاوب من المسؤولين إلا أن الشباب المتهورين سرعان ما يعاودون الظهور ويكررون تلك السلوكيات المتهورة مطالبًا بردعهم بالعقوبات المقررة في مثل هذه الحالة.

"سبق" بدورها رصدت عددًا من الممارسات المتهورة في شوارع الذيبية؛ تمثلت في التفحيط في الطرقات العامة، وعكس السير، ورفع صوت عوادم السيارات، بالإضافة إلى عددٍ من مخالفات الذوق العام الأخرى.

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أصوات التفحيط تقض مضاجع سكان "ذيبية حفر الباطن".. ومطالب بتدخل الجهات المعنية
سبق

أبدى عددٌ من سكان مركز الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن انزعاجهم وقلقهم بسبب التفحيط وسلوكيات القيادة المتهورة من قِبل بعض الشباب وقائدي المركبات في الطرقات العامة بالمدينة.

وفي التفاصيل؛ فقد أكد المواطن فيصل الشيباني أحد سكان الذيبية أنهم يعانون بسبب إزعاج المفحطين وتصرفاتهم الخطرة في طرق المحافظة العامة.

وقال: لقد أصبح النزول للطرقات العامة لدينا بمثابة المغامرة وذلك بسبب تهور بعض السائقين المستمر وسلوكياتهم المتهورة غير آبهين بأي عقوبات أو رادع وذلك ما نلاحظه بشكل متكرر ولاسيما في شارع الستين وفي الساحات المفتوحة وبعض الطرق الفرعية الأخرى بالمدينة.

من جانب آخر، طالب المواطن سعود الشيباني عبر سبق الجهات المختصة ممثلة في إدارة المرور بالتدخل وضبط كل المخالفات والسلوكيات المتهورة مثل عكس السير باستمرار والقيادة بتهور أمام المرافق العامة والحدائق وغيرها.

وأكد أنه تقدم ببلاغ لدى مرور مركز الذيبية في وقت سابق حيث وجد التجاوب من المسؤولين إلا أن الشباب المتهورين سرعان ما يعاودون الظهور ويكررون تلك السلوكيات المتهورة مطالبًا بردعهم بالعقوبات المقررة في مثل هذه الحالة.

"سبق" بدورها رصدت عددًا من الممارسات المتهورة في شوارع الذيبية؛ تمثلت في التفحيط في الطرقات العامة، وعكس السير، ورفع صوت عوادم السيارات، بالإضافة إلى عددٍ من مخالفات الذوق العام الأخرى.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:33 AM

أصوات التفحيط تقض مضاجع سكان "ذيبية حفر الباطن".. ومطالب بتدخل الجهات المعنية

"سبق" رصدت وجود المفحطين وسلوكياتهم الخطرة  في الطرقات العامة بالمدينة

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محمد عبيد - حفر الباطن
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أبدى عددٌ من سكان مركز الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن انزعاجهم وقلقهم بسبب التفحيط وسلوكيات القيادة المتهورة من قِبل بعض الشباب وقائدي المركبات في الطرقات العامة بالمدينة.

وفي التفاصيل؛ فقد أكد المواطن فيصل الشيباني أحد سكان الذيبية أنهم يعانون بسبب إزعاج المفحطين وتصرفاتهم الخطرة في طرق المحافظة العامة.

وقال: لقد أصبح النزول للطرقات العامة لدينا بمثابة المغامرة وذلك بسبب تهور بعض السائقين المستمر وسلوكياتهم المتهورة غير آبهين بأي عقوبات أو رادع وذلك ما نلاحظه بشكل متكرر ولاسيما في شارع الستين وفي الساحات المفتوحة وبعض الطرق الفرعية الأخرى بالمدينة.

من جانب آخر، طالب المواطن سعود الشيباني عبر سبق الجهات المختصة ممثلة في إدارة المرور بالتدخل وضبط كل المخالفات والسلوكيات المتهورة مثل عكس السير باستمرار والقيادة بتهور أمام المرافق العامة والحدائق وغيرها.

وأكد أنه تقدم ببلاغ لدى مرور مركز الذيبية في وقت سابق حيث وجد التجاوب من المسؤولين إلا أن الشباب المتهورين سرعان ما يعاودون الظهور ويكررون تلك السلوكيات المتهورة مطالبًا بردعهم بالعقوبات المقررة في مثل هذه الحالة.

"سبق" بدورها رصدت عددًا من الممارسات المتهورة في شوارع الذيبية؛ تمثلت في التفحيط في الطرقات العامة، وعكس السير، ورفع صوت عوادم السيارات، بالإضافة إلى عددٍ من مخالفات الذوق العام الأخرى.

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